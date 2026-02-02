Mang yêu thương đến với hàng trăm trẻ ở Làng thiếu niên Thủ Đức

Ban tổ chức đã trao 268 phần quà và lì xì tết cho các em nhỏ đang sống và học tập tại đây với tổng giá trị 90 triệu đồng; đồng thời dành 30 triệu đồng hỗ trợ 131 người nuôi dưỡng đang ngày đêm chăm lo cho các em. Những phần quà không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất dịp tết mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người nuôi trẻ.

Bà Đặng Thị Kim Oanh trao quà và lì xì cho các em ở Làng thiếu niên Thủ Đức ẢNH: CẨM NHI

"Chúng tôi hy vọng những người nuôi dưỡng của Làng thiếu niên Thủ Đức sẽ có thêm động lực để yêu thương và nâng đỡ hạnh phúc cho 268 em nhỏ tại làng", bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm, chia sẻ.

Gieo xuân là chương trình thiện nguyện thường niên do Quỹ Khởi sự từ tâm duy trì nhiều năm qua, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và các gia đình còn nhiều thiếu thốn mỗi dịp tết đến xuân về. Qua từng mùa, chương trình không ngừng được mở rộng về quy mô và địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Theo ban tổ chức, tính đến nay, trong khuôn khổ Gieo xuân mùa 3, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tổ chức trao quà tại hơn 10 địa điểm, gồm nhiều bệnh viện và cơ sở bảo trợ xã hội, với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. Chương trình tiếp tục được triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai, TP.Huế... và kéo dài đến ngày 15.2. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động Gieo xuân mùa 3 dự kiến hơn 6 tỉ đồng.

Trải qua 17 năm đồng hành vì cộng đồng, Quỹ Khởi sự từ tâm (tiền thân là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) đã hỗ trợ gần 300.000 người thụ hưởng (trong đó có gần 15.000 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên vượt khó) với tổng kinh phí hơn 422 tỉ đồng.