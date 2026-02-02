Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Mang yêu thương đến với hàng trăm trẻ ở Làng thiếu niên Thủ Đức

Cẩm Nhi
Cẩm Nhi
02/02/2026 04:45 GMT+7

Sáng 1.2, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) tổ chức chương trình thiện nguyện Gieo xuân mùa 3 với chủ đề "Hạnh phúc nảy mầm" tại Làng thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM), nhằm mang đến không khí tết ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.

Ban tổ chức đã trao 268 phần quà và lì xì tết cho các em nhỏ đang sống và học tập tại đây với tổng giá trị 90 triệu đồng; đồng thời dành 30 triệu đồng hỗ trợ 131 người nuôi dưỡng đang ngày đêm chăm lo cho các em. Những phần quà không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất dịp tết mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người nuôi trẻ.

Mang yêu thương đến với hàng trăm trẻ ở Làng thiếu niên Thủ Đức- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh trao quà và lì xì cho các em ở Làng thiếu niên Thủ Đức

ẢNH: CẨM NHI

"Chúng tôi hy vọng những người nuôi dưỡng của Làng thiếu niên Thủ Đức sẽ có thêm động lực để yêu thương và nâng đỡ hạnh phúc cho 268 em nhỏ tại làng", bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm, chia sẻ.

Gieo xuân là chương trình thiện nguyện thường niên do Quỹ Khởi sự từ tâm duy trì nhiều năm qua, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và các gia đình còn nhiều thiếu thốn mỗi dịp tết đến xuân về. Qua từng mùa, chương trình không ngừng được mở rộng về quy mô và địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Theo ban tổ chức, tính đến nay, trong khuôn khổ Gieo xuân mùa 3, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tổ chức trao quà tại hơn 10 địa điểm, gồm nhiều bệnh viện và cơ sở bảo trợ xã hội, với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. Chương trình tiếp tục được triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai, TP.Huế... và kéo dài đến ngày 15.2. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động Gieo xuân mùa 3 dự kiến hơn 6 tỉ đồng.

Trải qua 17 năm đồng hành vì cộng đồng, Quỹ Khởi sự từ tâm (tiền thân là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) đã hỗ trợ gần 300.000 người thụ hưởng (trong đó có gần 15.000 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên vượt khó) với tổng kinh phí hơn 422 tỉ đồng.

Tin liên quan

Lội nước mang yêu thương về vùng lũ

Lội nước mang yêu thương về vùng lũ

Giữa bùn lầy và nước ngập ngang bụng, đoàn công tác Báo Thanh Niên đã vào tận vùng lũ ở TP.Đà Nẵng để trao quà cứu trợ cho bà con, tiếp thêm niềm tin cho người dân trong những ngày gian khó.

San sẻ yêu thương ở vùng núi lở

Điểm tựa yêu thương của người nghèo

Khám phá thêm chủ đề

Yêu thương lì xì Tết Làng Thiếu niên Thủ Đức Tập đoàn Kim Oanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận