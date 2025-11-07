San sẻ yêu thương ở vùng núi lở

Sáng 6.11, vượt qua những cung đường hiểm trở, còn loang lổ bùn đất sau trận mưa lũ lịch sử, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã đến xã Trà Tân (thuộc H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Chuyến xe chở đầy 100 thùng sữa, 100 chiếc chăn ấm cùng 400 thùng mì, những phần quà nghĩa tình được Công ty CP Đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải cùng nhóm bạn tại TP.HCM và Ẩm thực Trần gửi tặng thông qua Báo Thanh Niên.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, trao quà cho các em học sinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm dừng chân của đoàn là Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Lý Tự Trọng. Giữa không gian còn in hằn dấu tích sạt lở và bùn đất, tiếng nói cười của học sinh và thầy cô giáo vang lên như những nốt nhạc hy vọng. Khi chiếc xe cứu trợ dừng lại, những thùng quà được chuyền tay nhau nhanh chóng, chất đầy nhà đa năng, gói trọn tình cảm của những tấm lòng nhân ái từ phương xa.

Trà Tân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ. Sạt lở kinh hoàng đã khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Riêng ở làng Ông Yên, 11 ngôi nhà đã bị cuốn trôi chỉ trong chốc lát. May mắn không có thiệt hại về người nhờ công tác di dời kịp thời, nhưng thiệt hại về tài sản và hạ tầng là vô cùng nặng nề. Thầy Dương Quốc Việt, Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Lý Tự Trọng, xúc động chia sẻ: "Mưa lũ đi qua, nhiều học sinh của trường mất nhà, mất hết quần áo lẫn cả sách vở nên gặp rất nhiều khó khăn. Khi thấy đoàn công tác của Báo Thanh Niên đến, các em vui lắm. Không chỉ là quà, mà đó còn là sự động viên để các em tin rằng mình không đơn độc".

PV Thanh Niên thường trú địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) trao quà cho các em học sinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

N IỀM TIN NẢY NỞ GIỮA HOANG TÀN

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng, khiến hầu hết các thôn mất liên lạc trên diện rộng do mất điện, mất sóng. Với phương châm "không để dân đói, dân rét", xã đã lập nhiều tổ công tác để cõng lương thực vượt núi vào từng thôn bị cô lập. Ông cho hay việc cứu trợ kịp thời là vô cùng ý nghĩa, đặc biệt khi địa phương phải đối mặt với muôn vàn gian khó. "Những phần quà của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ kịp thời cho công tác cứu trợ đang vô cùng khó khăn và thiếu thốn của địa phương. Hôm nay dù mưa lớn, bão số 13 đang cận kề nhưng đoàn vẫn vượt qua mọi khó khăn để đến đây. Thay mặt người dân cùng hàng trăm em học sinh, tôi chân thành cảm ơn tình cảm của quý báo", ông Lai nói.

Dù khó khăn, nụ cười của các em học sinh vang lên như những nốt nhạc hy vọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, bày tỏ: "Dù những phần quà không lớn nhưng Báo Thanh Niên cùng bạn đọc cả nước muốn gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia đến từng hộ dân, các em học sinh nơi đây. Mong rằng, ở những nơi gian khó nhất, tinh thần đoàn kết và nghị lực của bà con lại sáng lên".