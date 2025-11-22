Điểm tựa yêu thương của người nghèo

N HỮNG BỮA CƠM ẤM TÌNH NGƯỜI

Hơn 7 năm qua, quán cơm chay 1.000 đồng tại Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Cần Thơ (số 100 đường Trần Việt Châu, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ - trước đây là P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người lao động nghèo. Mỗi phần ăn gồm cơm, món kho, xào, canh, rau luộc và có khi thêm trái cây tráng miệng, phục vụ rất chu đáo.

Mỗi ngày, quán phục vụ hơn 100 suất cơm chay ẢNH: DUY TÂN

Quán hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày trên 100 suất. Người ăn chỉ bỏ 1.000 đồng tượng trưng vào thùng từ thiện, ai có điều kiện thì góp thêm để duy trì quán. Đứng sau gian bếp là những gương mặt quen thuộc như cô Thơ, cô Liên, cô Kim Tư, chú Phong… tất cả đều làm việc không công, chỉ với mong muốn sẻ chia cùng người nghèo.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Cần Thơ, cũng là người quán xuyến mọi việc, từ vận động kinh phí, quản lý thu chi đến trực tiếp vào bếp. Ông Tuấn cho biết trước đây, quầy thức ăn đặt ngay cổng để thuận tiện phục vụ, nhưng gần đây chuyển vào bên trong hội. Nhờ vậy, người dân có thể ngồi ăn tại chỗ trong không gian gọn gàng, sạch sẽ, hoặc xin mang về cho người thân già yếu, bệnh tật, không thể đi lại.

Anh Nguyễn Văn Tâm (39 tuổi, ngụ P.Cái Khế), làm nghề phụ hồ, chia sẻ: "Tiền công bữa có bữa không, ăn ở đây chỉ có 1.000 đồng mà rất vệ sinh, sạch sẽ. Thỉnh thoảng, tôi cũng góp thêm vài chục ngàn vô thùng từ thiện để quán có thể lo cho nhiều người hơn". Còn bà Phạm Thị Bé Năm (60 tuổi), lao động nhặt ve chai, cười hiền: "Ăn cơm ở đây giống như ăn trong gia đình. Mấy cô chú phục vụ rất dễ thương, nói chuyện thân tình nên những người đến ăn như tôi không thấy mặc cảm".

P HÒNG KHÁM NHÂN ĐẠO, NƠI GỬI GẮM NIỀM TIN

Không chỉ lo cái ăn, từ tháng 8.2022 đến nay, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Cần Thơ còn tổ chức phòng khám chuyên khoa nội nhân đạo. Mỗi tháng, phòng khám mở cửa 2 lần vào sáng thứ bảy của tuần thứ 2 và tuần thứ 4, phục vụ khoảng 100 bệnh nhân/buổi. Tại đây, bệnh nhân được khám và cấp thuốc miễn phí và nhận nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm.

Khu vực quần áo 0 đồng và 10.000 đồng ẢNH: DUY TÂN

Bác sĩ Trịnh Thị Lệ Duyên, Trưởng phòng khám, cho biết đội ngũ gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đã nghỉ hưu luân phiên tham gia. Họ nhận khám các bệnh thông thường, nếu gặp ca nặng thì hướng dẫn bệnh nhân đến bệnh viện hoặc giới thiệu cho các tổ chức bảo trợ. Nhiều người nghèo xem phòng khám là chỗ dựa quen thuộc. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa (65 tuổi, P.Bình Thủy) tâm sự: "Mỗi lần đau nhức, ho sốt, tôi lại tìm đến đây. Bác sĩ khám kỹ và phát thuốc miễn phí".

Ông Ngô Thành Nghĩa, Phó chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Cần Thơ, cho hay: "Mỗi buổi khám, ngoài thuốc, chúng tôi còn tặng thêm phần quà nhỏ như bánh mì, gia vị… để bà con vui hơn. Kinh phí do các nhà hảo tâm góp sức". Điều đặc biệt ở quán cơm và phòng khám này là nhiều người từng nhận sự giúp đỡ, khi cuộc sống khá hơn đã quay lại đóng góp. Ngoài cơm và thuốc, nơi đây còn có quầy quần áo 0 đồng, quầy bán đồng giá 10.000 đồng để gây quỹ duy trì hoạt động.

"Từ ngày mở quán đến giờ, chúng tôi tâm niệm nơi đây không chỉ là chỗ cho người nghèo ăn no hay có thuốc chữa bệnh, mà còn gieo vào lòng họ niềm tin và sự tử tế", ông Huỳnh Văn Tuấn bộc bạch.