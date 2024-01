Ngày 15.1.2024, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi "giết người" và "cướp tài sản".

Manh mối lần ra kẻ giết người khi lẩn trốn trong khu rừng ở Long An

Bị can này được xác định là hung thủ sát hại người phụ nữ 31 tuổi (quê tỉnh Tiền Giang) là nhân viên quán cà phê ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, vào ngày 6.1, gây xôn xao trong dư luận.

Theo thông tin từ công an, qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân tử vong với khoảng 40 nhát chém.

Sau khi gây án, bị can Nguyễn Thanh Tâm cướp xe máy hiệu SH Mode của nạn nhân rồi bỏ trốn xuống Long An.

Bị can Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an CACC

Khi đi qua địa bàn ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bị can này vứt bỏ xe máy, tài sản rồi lẩn trốn vào khu vực rừng tràm, đồng trồng chanh rộng khoảng 50 hecta.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Long An, nhân dân xã Lương Hòa bao vây khu rừng và lập 40 chốt, dùng 7 chó nghiệp vụ, 7 flycam để rà soát khu vực.

72 giờ truy bắt nghi phạm trốn ở Long An: Gian khổ giữa khu rừng đầy rắn rết

Suốt 2 ngày truy lùng, lực lượng chức năng phát hiện manh mối là dấu chân người và một trái dừa bị đập còn rất mới.

Quá trình ẩn nấp, bị can Tâm nằm nép người dưới lớp bùn, kéo cỏ khô che mặt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đến ngày 9.1, 5 máy múc cũng được huy động vào cuộc truy xét hung thủ. Thấy máy múc đến gần, sợ bị cán trúng, bị can Tâm bỏ chạy thì bị công an bắt giữ. Trong quá trình truy bắt, 10 cán bộ, chiến sĩ bị ong vò vẽ tấn công, phải vào viện điều trị.

Sự nguy hiểm của nghi phạm trốn ở Long An: Tinh quái, sẵn sàng gây án dã man

Thông tin từ công an cho biết trước khi gây án vào ngày 6.1, bị can Nguyễn Thanh Tâm đã có ý định giết người, cướp tài sản tại một tiệm hớt tóc trên địa bàn huyện Hóc Môn nhưng thấy ít tài sản và đông người nên đã bỏ đi.

Trước đó, bị can Tâm bị Công an tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".