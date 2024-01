Chiều 9.1.2024, Công an TP.HCM đã gặp mặt báo chí thông tin kết quả truy bắt Nguyễn Thanh Tâm, nghi phạm giết cô gái, cướp xe SH mode tại huyện Hóc Môn vào ngày 6.1.2024.

Tại buổi gặp mặt, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sự nguy hiểm của nghi phạm trốn ở Long An: Tinh quái, sẵn sàng gây án dã man

Đáng chú ý, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm cũng đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình bỏ trốn, nghi phạm tiếp tục gây án.

Trước khi gây án, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đã đến tiệm cắt tóc để cướp tài sản. Tuynhiên, do quán cắt tóc đông người, nên nghi phạm Tâm di chuyển đến địa điểm khác để cướp tài sản và gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn vào ngày 6.1.2024 gây xôn xao dư luận.

Sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc truy bắt.

72 giờ truy bắt nghi phạm trốn ở Long An: Gian khổ giữa khu rừng đầy rắn rết

Thông tin thêm về quá trình truy bắt, trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra truy xét.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nghi phạm chém nạn nhân tới hơn 40 nhát, ra tay rất dã man.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TP.HCM đã khoanh vùng được vị trí nghi phạm lẩn trốn là tại khu rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo huy động các lực lượng cùng phối hợp truy bắt.

Cánh đồng nơi nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm lẩn trốn CACC

Sau 72 giờ Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin thêm, vụ án này do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm thực hiện một mình, chưa phát hiện có đồng phạm. Đến nay động cơ gây án của nghi phạm là cướp tài sản, giết người.