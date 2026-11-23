Hệ mặt trời hiện được xác nhận có 8 hành tinh ảnh: nasa

Đội ngũ do trợ lý giáo sư Patryk Sofia Lykawka của Đại học Southern Queensland (Úc) dẫn đầu vừa đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một hành tinh chưa từng được biết đến và nằm ngoài Hải Vương tinh.

Được đặt biệt danh là Hành tinh X2 (PX2), thiên thể được cho có khối lượng lớn gấp khoảng 1,5-2 lần trái đất. Dù chưa được quan sát trực tiếp, các mô phỏng trên máy tính cho thấy lực hấp dẫn của nó có thể mang đến lời giải thích hợp lý cho những chuyển động và quỹ đạo bất thường của các vật thể băng giá ở rìa ngoài của Thái Dương hệ.

Cuộc tìm kiếm dài hơi về hành tinh bí ẩn

Báo cáo được công bố trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society mang đến một góc nhìn mới cho nỗ lực lâu nay nhằm tìm kiếm một hành tinh bí ẩn nằm ở vùng ngoài của hệ mặt trời.

Theo các nghiên cứu, Hành tinh X2 có thể di chuyển trên quỹ đạo hình elip siêu dẹt, với khoảng cách so với mặt trời có thể gấp hàng trăm lần so với khoảng cách trái đất - mặt trời.

Thậm chí ở điểm gần mặt trời nhất, PX2 được cho vẫn ở cách ít nhất 200 đơn vị thiên văn (AU), với 1 AU tương đương khoảng cách trung bình giữa trái đất - mặt trời. Điều này có nghĩa hành tinh đó phải nằm xa hơn rất nhiều so với quỹ đạo của sao Hải Vương

Giả thuyết trên hoàn toàn khác với thuyết về Hành tinh số 9 vốn vẫn được giới thiên văn học thảo luận rộng rãi lâu nay.

Hành tinh số 9 được cho lớn gấp từ 5-10 lần trái đất. Trong khi đó, PX2 nếu có chỉ lớn gấp từ 1,5-2 lần địa cầu.

Các nhà nghiên cứu hy vọng cuộc khảo sát đang được tiến hành tại Đài quan sát thiên văn Vera C. Rubin (Chile) có thể giúp họ kiểm tra giả thuyết mới.