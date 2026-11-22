Hình ảnh mô phỏng một tiểu hành tinh gần trái đất, và theo giới thiên văn, mặt trăng mini mới của trái đất thuộc nhóm này ảnh: NASA/JPL-Caltech

Mặt trăng mini được đề cập nhỏ và mờ nhạt đến mức các nhà thiên văn học phải mất vài tuần để xác nhận nó không phải là một vệ tinh chết hoặc phần còn lại của chúng, theo Đài CNN hôm 21.11.

Đến cuối tháng 10, Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) đặt tên cho thiên thể mới là 2026 QQ8.

Trong khi mặt trăng mini không phải là tên phân loại chính thức, các nhà thiên văn học trước đây đã dùng thuật ngữ này để mô tả một số thiên thể tự nhiên, trong đó có 2006 RH120 vốn trải qua khoảng 1 năm trên quỹ đạo trái đất, và 2020 CD3 từng quay quanh địa cầu khoảng 3 năm.

Tuy nhiên, việc trái đất thỉnh thoảng lại có một mặt trăng mini không phải là điều bất thường.

"Trung bình, có lẽ một "bạn đồng hành" như thế có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào", Đài CNN dẫn lời ông Matthew Payne, Giám đốc Trung tâm Tiểu hành tinh. Theo ông Payne, những thiên thể này thường bám theo trái đất vài tuần hoặc vài tháng. Đôi khi chẳng có thiên thể nào, nhưng cũng có lúc đến cả cặp.

Việc ghi chép "khách đồng hành tạm thời" thường không đủ và chúng ít khi được phát hiện. "Đa số đều rất nhỏ", ông Payne bổ sung, và nhiều lúc chúng ở quá xa hoặc di chuyển quá nhanh.

Các tính toán đến thời điểm hiện tại loại trừ khả năng 2026 QQ8 có thể va chạm với trái đất. Và nếu có thì mặt trăng mini này dễ dàng bị phá hủy trong lúc xuyên qua khí quyển địa cầu.

"Có thể bạn sẽ thấy một sao băng rực sáng trên bầu trời kèm theo một tiếng nổ", ông Payne nói.