Hình ảnh mô phỏng 4 giai đoạn chính trong quá trình tiến hóa của AT2025abao ảnh: NASA, ESA, CSA

Trong một cảnh tượng chưa từng có, một ngôi sao khổng lồ có khối lượng gấp 7 lần và sáng gấp 18.000 lần mặt trời của chúng ta đã nuốt chửng "bạn đồng hành" là một ngôi sao nhỏ hơn, Reuters đưa tin hôm 20.11.

"Hiện trường án mạng" xảy ra cách trái đất khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng ở rìa thiên hà Tiên Nữ, một trong những láng giềng gần nhất của Dải Ngân hà. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng di chuyển trong 1 năm, tương đương 9,5 nghìn tỉ km.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện manh mối gần 3 năm trước, cho phép họ theo dõi toàn bộ quá trình.

"Những ngôi sao khổng lồ nuốt chửng các sao đồng hành là điều được giả thuyết trong nhiều thập niên qua, và việc hiểu rõ các kết quả của quá trình này có ý nghĩa quan trọng để giải thích nhiều hệ sao mà chúng ta quan sát trong vũ trụ hiện nay", Reuters dẫn lời tác giả chính Viraj Karambelkar, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ và đang được cấp học bổng theo học tại Đại học Columbia ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

"Hệ sao được trình bày trong báo cáo cung cấp những quan sát trực tiếp đầu tiên về quá trình trên, và lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận được một ngôi sao khổng lồ đang nuốt chửng sao đồng hành", ông Karambelkar cho biết.

Những ngôi sao lớn gần kết thúc vòng đời có thể phình to trong lúc lõi cạn kiệt nhiên liệu và co lại, và nhiệt lượng bên trong làm giãn nở các lớp bên ngoài.

Ngôi sao lớn hơn trong trường hợp này phồng to gấp 350 lần so với đường kính của mặt trời.

Ngôi sao nhỏ hơn, với đường kính chỉ khoảng 70% của mặt trời, xoay quanh sao đồng hành ở khoảng cách như giữa sao hỏa đến mặt trời.

Hậu quả là khi ngôi sao lớn phồng lên, ngôi sao nhỏ bị nuốt chửng hoàn toàn.