Phần còn lại của nơi được cho là thánh địa biến mất từ lâu của thần Asclepius ảnh: đại học warwick

Vào thế kỷ thứ 2, một lữ khách tên Pausanias từng đề cập một thánh địa ngoài trời gần trung tâm cổ thành Epidaurus. Người này mô tả những bức tượng của con trai thần Apollo là thần Asclepius, vị thần chữa bệnh trong thần thoại Hy Lạp, và vợ ông là nữ thần Epione.

Vấn đề duy nhất là vị trí chính xác của thánh địa trải qua nhiều thế kỷ vẫn chưa được xác định cụ thể.

Mới đây, một học giả thuộc Đại học Athens (Hy Lạp) cho rằng đã có đủ bằng chứng để giải mã bí ẩn gần 1.900 năm qua.

Cụ thể, chuyên gia Vassilis Lambrinoudakis của Khoa Lịch sử và Khảo cổ học - Đại học Quốc gia Kapodistrian tại Athens rà soát tài liệu nghiên cứu trong hàng trăm năm qua để kết luận rằng nơi luôn được tìm kiếm chính là một địa điểm tại Epidaurus, theo Popular Mechanics hôm 18.11.

Nỗ lực từ đầu những năm 1990

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Asclepius tiếp quản vai trò chữa bệnh từ cha là thần Apollo, còn nữ thần Epione có khả năng xoa dịu sự đau đớn.

Hoạt động khai quật tại Epidaurus bắt đầu những năm 1900. Đặc biệt từ năm 1974 trở đi, hàng trăm sinh viên khảo cổ đã miệt mài làm việc khắp thành phố.

Chuyên gia Lambrinoudakis đã tổng hợp và phân tích toàn bộ các báo cáo từ trước đến nay về hoạt động khảo cổ ở Epidaurus với hy vọng tìm ra địa điểm bí ẩn trong truyền thuyết.

Kết quả là ông không những thành công mà còn phát hiện được rằng hoạt động thờ phụng thần Asclepius tại đây diễn ra sớm hơn nhiều so với những gì giới nghiên cứu từng biết.

Theo đó, công trình tôn giáo cổ nhất tại Epidaurus, có niên đại khoảng năm 600 trước Công nguyên, bao gồm một kiến trúc với khoang ngầm trong lòng đất, được đẽo trực tiếp vào đá. Giới nghiên cứu cho rằng sự sắp xếp này nhiều khả năng gắn với những nghi lễ chữa bệnh hồi thời kỳ đầu.

Ở trung tâm thánh địa là một quảng trường lớn hình vuông, mở rộng không gian phía trước ngôi đền.