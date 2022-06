Mạo danh nhân viên Quỹ Trung tâm đầu tư đất tỉnh Thái Bình để lừa đảo

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Việt Thương (28 tuổi, trú xã Vũ Vinh, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vào tháng 4 vừa qua.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Thị Việt Thương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh là người làm tại Quỹ trung tâm đầu tư đất tỉnh Thái Bình để mọi người tin tưởng. Thương cam kết hứa hẹn nhận tiền góp vốn kinh doanh đất. Sau khi nhận tiền, Thương không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài.





Để phục vụ công tác điều tra vụ án, xử lý Nguyễn Thị Việt Thương theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thông báo ai là bị hại của Nguyễn Thị Việt Thương, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tại 433 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hoặc có thể liên hệ với điều tra viên Hoàng Đức Khương, số điện thoại 0963174269.