Mark Zuckerberg kiện công ty của Mark Zuckerberg
Video Đời sống

Mark Zuckerberg kiện công ty của Mark Zuckerberg

Võ Hiếu
Võ Hiếu
06/09/2025 19:22 GMT+7

Một luật sư ở trùng tên với ông chủ Meta, đã đệ đơn kiện gã khổng lồ mạng xã hội vì cho rằng anh nhiều lần bị hệ thống của Facebook "ngăn sông cấm chợ".

Câu chuyện hy hữu này xảy ra khi một người dùng Facebook có tên Zuckerberg "phiên bản luật sư" (tại bang Indiana, Myx0 đã nộp đơn kiện Meta, công ty do tỉ phú Zuckerberg sáng lập, vì nghi ngờ anh mạo danh người nổi tiếng. Cụ thể, tài khoản Facebook của luật sư này đã bị khóa đến 9 lần trong nhiều năm qua. Theo Sky News, thậm chí, Meta còn giữ lại số tiền 11.000 USD mà ông Zuckerberg đã chi ra để quảng cáo cho công ty luật của mình trên nền tảng này.

Vị luật sư này cho biết việc tài khoản bị khóa đã gây thiệt hại lớn cho công việc kinh doanh của công ty riêng của ông, khiến công ty mất liên lạc với khách hàng và lãng phí hàng nghìn USD chi cho quảng cáo. Mặc dù đã nhiều lần liên hệ với công ty Meta và cung cấp giấy tờ tùy thân để chứng minh danh tính, tài khoản của ông vẫn bị khóa.



Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Marion, cáo buộc Meta vi phạm hợp đồng và sơ suất. Luật sư Zuckerberg đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm Meta khóa tài khoản của ông trong tương lai và đòi bồi thường các khoản thiệt hại, bao gồm chi phí quảng cáo và cả phí luật sư.

Một phát ngôn viên của Meta cho biết công ty đã khôi phục tài khoản của ông Zuckerberg và đang xem xét vụ kiện để cố gắng ngăn chặn sự cố này xảy ra trong tương lai.

Cơn mưa tối 2.9.2025 đã khiến đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu suốt 3 ngày liên tiếp. Dù không có mưa lớn trong suốt ngày 3.9, nước vẫn không rút, gây khó khăn cho người dân lưu thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.

