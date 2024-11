'Marvel Zombies' và loạt sê ri đáng trông đợi của Marvel trong năm 2025

Sê ri ngoại truyện Agatha All Along của Marvel (chiếu trên Disney+) vừa kết thúc mùa 1 với lượt xem "khủng", nhận được sự đánh giá tích cực của khán giả, đồng thời cũng trải đường để giới thiệu những nhân vật tiềm năng trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel (MCU) sắp tới. Sau sê ri này, những dự án khác của hãng Marvel sẽ lần lượt ra mắt khán giả trong năm 2025.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Sê ri hoạt hình Your Friendly Neighborhood Spider-Man khai thác nguồn gốc sức mạnh ở một thế giới khác của Người nhện Peter Parker, cũng chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics do Stan Lee, Steve Ditko vẽ ẢNH: IMDB

Your Friendly Neighborhood Spider-Man là sê ri hoạt hình có cách tiếp cận "độc lạ" được "nhào nặn" dưới bàn tay của nhà làm phim Jeff Trammell. Sê ri này tiếp tục khai thác câu chuyện của Người nhện Peter Parker song sẽ khám phá sâu về nguồn gốc của cậu, và hành trình cậu được Norman Osborn huấn luyện (trong các dòng vũ trụ khác, Norman Osborn là nhân vật phản diện) thay vì Người sắt Tony Stark như khán giả đã xem. Phim dự kiến chiếu ngày 29.1.2025.

Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again quy tụ dàn diễn viên như Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva...

ẢNH: MARVEL

Daredevil: Born Again là 1 trong những sê ri người đóng trong năm 2025 của Marvel. Loạt phim là phần tiếp theo của 3 mùa phim cùng tên đã phát sóng trước đó trên nền tảng trực tuyến Netflix (trong khoảng thời gian 2015 - 2018). Phim kể về hành trình chiến đấu cho công lý của luật sư Matt Murdock, tức Daredevil cho thành phố New York. Phim sẽ chiếu ngày 4.3.2025.

Ironheart

Nhân vật Ironheart từng xuất hiện trong phim điện ảnh Black Panther: Wakanda Forever ẢNH: MARVEL

Trong MCU, nếu trước đó khán giả đã xem phiên bản Người sắt nam quá thành công qua nhân vật Tony Stark do tài tử Robert Downey Jr. hóa thân thì sê ri Ironheart sẽ khai thác sâu vào câu chuyện của Người sắt phiên bản nữ - Riri Williams (Dominique Thorne đóng). Cô là sinh viên của một trường đại học đã được giới thiệu trong bom tấn Black Panther: Wakanda Forever. Ironheart sẽ kể tiếp câu chuyện của cô sau những sự kiện diễn ra trong Black Panther: Wakanda Forever. Phim dự kiến chiếu ngày 24.6.2025.

Eyes of Wakanda

Sê ri Eyes of Wakanda không chỉ làm về lịch sử vibranium mà còn là lịch sử của anh hùng Black Panther ẢNH: IMDB

Eyes of Wakanda là sê ri ngắn trong số các sê ri mà Marvel phát hành năm sau khi tổng cộng chỉ có 4 tập. Phim do Todd Harris sáng tạo, kiêm luôn vai trò đạo diễn. Eyes of Wakanda kể câu chuyện lịch sử khai thác vibranium của nhiều thế hệ chiến binh Wakanda. Phim dự kiến chiếu ngày 6.8.2025.

Marvel Zombies

Cũng như sê ri Eyes of Wakanda, Marvel Zombies có dung lượng ngắn, chỉ 4 tập ẢNH: MARVEL

Marvel Zombies sẽ là 1 trong những sê ri được mong chờ nhất trong năm sau của hãng Marvel khi câu chuyện về các xác sống siêu anh hùng sẽ lại được khai thác. Trước đó, các nhân vật này đã xuất hiện trong 1 tập của sê ri What If...? (chiếu năm 2021). Sê ri chuyển thể dựa trên 1 loạt truyện tranh cùng tên của Marvel Comics, song sẽ đào sâu hơn vào câu chuyện bị bỏ ngỏ ở trong What If...?. Phim dự kiến chiếu vào tháng 10.2025.

Wonder Man

Yahya Abdul-Mateen II từng đóng trong "vũ trụ" siêu anh hùng DC, nay sẽ xuất hiện trong MCU với vai Wonder Man ẢNH: MARVEL

Wonder Man có lẽ cũng là 1 sê ri hấp dẫn khác của Marvel sẽ ra mắt năm sau khi khai thác về siêu anh hùng có nhiều năng lực cùng tên, do Yahya Abdul-Mateen II hóa thân. Dự án do 2 nhà làm phim Destin Daniel Cretton, Andrew Guest sáng tạo, hứa hẹn sẽ là sê ri hài về Hollywood và châm chọc siêu anh hùng. Bên cạnh đó, Wonder Man được cho là sẽ có sự xuất hiện của tổ chức Thập Nhẫn (Ten Rings) từng được khai thác trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phim dự kiến chiếu vào tháng 12.2025.

What If…? mùa 3

Sau 2 mùa, What If…? cũng đến lúc phải nói lời chia tay khán giả ẢNH: MARVEL

What If…?, sê ri hoạt hình khai thác những nhánh vũ trụ khác nhau trong MCU, đã sản xuất được 2 mùa và mùa 3 sẽ là mùa cuối cùng của thương hiệu này, dự kiến chiếu vào ngày 22.12.2025. Sê ri khai thác những nhánh khác nhau trong đa vũ trụ nên đưa lên màn ảnh những cách tiếp cận khác nhau về các siêu anh hùng Marvel, đáng để thưởng thức. Mùa cuối cùng sẽ chiếu từng tập mới vào các ngày sau đó kể từ ngày khởi chiếu, giống như mùa 2.