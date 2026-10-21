Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) công bố bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 21.10. Ông đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials ẢNH: MSR

Trên cương vị mới, ông Michael Hung Nguyen sẽ tập trung phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn. Trong đó, ba định hướng ưu tiên gồm mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác dài hạn với các nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu thế giới; nâng cao năng lực công nghệ và chế biến sâu và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông gồm thúc đẩy kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đồng thời mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức dài hạn. Ông Michael sẽ chịu trách nhiệm chung về kết quả kinh doanh hợp nhất của MSR, đồng thời cập nhật tiến độ thực hiện các ưu tiên chiến lược theo từng quý.

Trong khi đó ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nguồn tài nguyên tại Việt Nam.

Công ty Masan High-Tech Materials bổ nhiệm Tổng giám đốc mới ẢNH: MSR

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của MSR, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng công nghiệp đã được xây dựng. Với mục tiêu trở thành đối tác vonfram tin cậy của thế giới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về tài nguyên, công nghệ và mạng lưới đối tác quốc tế để tạo dòng tiền bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành từ 14 năm trước, MSR hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo với công suất chế biến khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, cùng tổ hợp tinh luyện vonfram hiện đại. Trên cơ sở những lợi thế đã được xây dựng, MSR sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác dài hạn với khách hàng quốc tế, mở rộng nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực tinh luyện và chế biến sâu, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tái chế để hướng tới tăng trưởng bền vững.