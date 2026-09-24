Sáng nay (24.9), Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. - doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ.

Theo giao dịch, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Masan Group (mã chứng khoán MSN) sở hữu 100%, tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR là 2,5 tỉ USD theo giá trị giao dịch. Sau giao dịch, Masan Group vẫn là cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%. Việc hoàn tất khoản đầu tư cổ phần còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cần thiết để hoàn tất giao dịch, bao gồm các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Các thỏa thuận thương mại sẽ có hiệu lực sau khi giao dịch hoàn tất. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10.

Elmet Group mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials ẢNH: MSR

Song song đó, MSR và Elmet đã ký kết các thỏa thuận dài hạn với sản lượng cam kết. Cụ thể, MSR sẽ cung cấp cho Elmet các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến từ nền tảng khai thác và chế biến tích hợp của công ty tại Việt Nam. Các thỏa thuận này nâng tầm mối quan hệ thương mại hơn 12 năm giữa hai bên thành quan hệ hợp tác dài hạn với sản lượng cam kết trong hơn 8 năm, qua đó mang lại nguồn doanh thu thường xuyên và nâng cao khả năng dự báo lợi nhuận trong nhiều năm cho MSR. Dựa trên quy mô và năng lực chế biến hiện có của MSR, hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển thêm nguồn cung tinh quặng vonfram từ các mỏ đối tác quốc tế để chế biến tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu. Các thỏa thuận bao gồm khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỉ USD cho MSR trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá vonfram hiện hành.

Trước đó, MSR đã công bố việc củng cố "Nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu", với tiềm năng bổ sung 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim và mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu khoảng 423 triệu USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 83 triệu USD. Riêng quý 2/2026 đóng góp 309 triệu USD doanh thu và 63 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi sản lượng vonfram tiêu thụ tăng, giá APT thực tế duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện. "Những công nghệ định hình thế kỷ này, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đến hàng không vũ trụ, đều không thể thiếu vonfram. Trên thế giới chỉ có rất ít nơi có khả năng sản xuất và tinh luyện vonfram ở quy mô lớn, và MSR là một trong số đó. Elmet đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của chúng tôi suốt 12 năm. Họ hiểu rõ những gì chúng tôi đã xây dựng và cần những gì để có thể xây dựng lại một nền tảng như vậy. Đó là khi niềm tin được chuyển hóa thành một khoản đầu tư thực sự. Khoản đầu tư của Elmet tự nó đã nói lên điều đó. Đây mới chỉ là khởi đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục khai mở toàn bộ giá trị của MSR cho các cổ đông tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế", ông Danny Le, Chủ tịch Masan High-Tech Materials, chia sẻ.