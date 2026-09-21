Sau 8 tháng doanh thu Masan tăng mạnh, đạt hơn 77.000 tỉ đồng

Doanh thu thuần của Masan trong 8 tháng tăng mạnh nhờ động lực chính đến từ Masan High-Tech Materials với doanh thu gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước, đạt 21.013 tỉ đồng và hệ điều hành tiêu dùng với doanh thu 56.123 tỉ đồng, tăng 19%. Tập đoàn này đạt lợi nhuận sau thuế 8.518 tỉ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ.

Với kết quả trên, Masan cho biết đã hoàn thành khoảng 73 - 79% kế hoạch doanh thu năm 2026 sau 8 tháng (kế hoạch doanh thu cả năm khoảng 98.000 - 105.000 tỉ đồng, cao hơn 5 - 7% so với kế hoạch ban đầu).

Nhà máy của Masan High-Tech Materials đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu của tập đoàn ẢNH: MSN

Trong mảng tiêu dùng, WinCommerce tiếp tục là đơn vị có quy mô doanh thu lớn nhất với lũy kế 8 tháng lên 31.614 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu và việc mở thêm điểm bán. Trong 8 tháng, WinCommerce mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó 618 cửa hàng thuộc mô hình minimart tại khu vực nông thôn. Miền Bắc chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới ròng, phần còn lại nằm tại miền Trung và miền Nam. Khu vực nông thôn cũng đóng góp khoảng 50% phần doanh thu tăng thêm của WinCommerce trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 8 tháng đạt 21.536 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm cao cấp tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng. Omachi giúp ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21,3%, trong khi CHIN-SU tăng 15,7%. Hai nhóm này đóng góp khoảng 40% mức tăng trưởng của Masan Consumer. Ở nhóm gia vị, Nam Ngư tăng 22,4% so với cùng kỳ, trong khi đồ uống đóng chai tăng trở lại 9,5%. Hai nhóm đóng góp khoảng 35% mức tăng trưởng của công ty...

Bên cạnh mảng tiêu dùng - bán lẻ, Masan High-Tech Materials ghi nhận mức tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Doanh thu thuần lũy kế của doanh nghiệp đạt 21.013 tỉ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8.2026, doanh thu đạt 5.411 tỉ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ. Masan cho biết, sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC đều tăng trong 8 tháng. Giá vonfram APT thực tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu đối với vonfram duy trì ổn định. Theo Fastmarkets, giá vonfram APT được Masan dẫn lại ở mức 3.019 USD/mtu. Masan High-Tech Materials đồng thời đã công bố khoản cổ tức 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phúc Long ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 1.511 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Masan MEATLife đạt doanh thu thuần lũy kế 6.954 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và được Masan đánh giá đã vượt tiến độ kế hoạch năm...