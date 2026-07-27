Masan lãi kỷ lục 3.800 tỉ đồng trong quý 2/2026

Sáng 27.7, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý quý 2/2026 và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tập đoàn ghi nhận lãi cao kỷ lục, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) trong quý 2/2026 đạt 3.800 tỉ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Masan đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số là 5.773 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Trong quý 2 vừa qua, Masan đạt doanh thu thuần 28.118 tỉ đồng, tăng 53,5%. Dựa trên kết quả đã đạt được và đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong nửa cuối năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch năm 2026 lên 98.000 - 105.000 tỉ đồng doanh thu và 10.000 - 11.500 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số.

Khách hàng đang mua sắm tại siêu thị Winmart - hệ thống bán lẻ của Masan ẢNH:MSN

Đáng chú ý, hệ điều hành tiêu dùng (Consumer Operating System – cOS) kết nối các nền tảng bán lẻ, thương hiệu và số hóa, giúp Masan gia tăng giá trị trên toàn chuỗi tiêu dùng. Trong quý 2/2026, cOS ghi nhận doanh thu 20.059 tỉ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 3.356 tỉ đồng, tăng 26,2%. Đối với nền tảng bán lẻ, tăng trưởng quy mô đi cùng lợi nhuận tại WinCommerce - công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN - ghi nhận doanh thu quý đạt 11.629 tỉ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 142 tỉ đồng, tăng gấp 14 lần. Tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm vượt ngưỡng cao trong kế hoạch cả năm, với đà tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục trong nửa cuối năm, giai đoạn có yếu tố mùa vụ thuận lợi hơn. WinCommerce mở mới thuần 324 cửa hàng trong quý 2/2026, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 5.141, bám sát mục tiêu mở mới từ 1.000 - 1.500 cửa hàng trong cả năm. Hơn 90% số cửa hàng mở mới trong quý đã đạt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý. Đồng thời, tăng trưởng trên cùng cửa hàng được dẫn dắt bởi lưu lượng khách như mô hình minimart ghi nhận tăng trưởng 12,4%, đánh dấu quý thứ tám liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai chữ số và mô hình siêu thị đạt tăng trưởng 16,3%, nhờ chương trình nâng cấp cửa hàng và năng suất điểm bán được cải thiện.

Trong lĩnh vực bán lẻ F&B, Phúc Long Heritage tiếp tục nhân rộng công thức tăng trưởng của nền tảng bán lẻ, ghi nhận doanh thu quý 2/2026 đạt 550 tỉ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý 2/2026 đạt 7.165 tỉ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch cả năm 2026. Tăng trưởng chủ yếu được dẫn dắt bởi sản lượng tăng 12,5%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng nền tảng duy trì vững chắc sau khi công ty hoàn tất quá trình chuyển đổi hệ thống phân phối trong năm 2025. Tăng trưởng đến từ ba động lực: Cao cấp hóa danh mục, được dẫn dắt bởi CHIN-SU; Mở rộng thị phần, với sự phục hồi của Nam Ngư; Kokomi duy trì vững chắc; và ngành hàng đồ uống đóng chai quay trở lại tăng trưởng, đạt 17,8%. Các động lực tăng trưởng mới, trong đó ngành hàng hóa mỹ phẩm tăng 32,5% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh quốc tế cũng ghi nhận mức tăng trưởng 24%...

Đồng thời, MSR - nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu thúc đẩy khả năng tạo dòng tiền của Masan - ghi nhận bước tiến mạnh mẽ về lợi nhuận trong quý 2/2026, với doanh thu đạt 8.138 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ; NPAT Pre-MI đạt 1.666 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỉ đồng trong quý 2/2025...