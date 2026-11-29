"Sập bẫy" từ vé máy bay giá rẻ

Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi, đầu tháng 11.2026, anh N.V.T (40 tuổi, ở xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lên mạng tìm vé máy bay giá rẻ, thấy fanpage "Én Việt - Đại lý vé máy bay" quảng cáo bán vé với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Fanpage đại lý vé máy bay giả mạo mà anh N.V.T đã tương tác ẢNH: QUỲNH CHI

Sau khi được báo giá vé chặng TP.HCM - Chu Lai ngày 15.11 với giá 825.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí và suất ăn miễn phí, anh T. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển khoản thanh toán để xác nhận đặt vé.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng thông báo giao dịch gặp lỗi do anh T. ghi nội dung chuyển khoản không đúng yêu cầu, khiến hệ thống không thể tự động nhận diện, đối soát và xuất vé. Fanpage này sau đó thông báo sẽ có bộ phận kế toán liên hệ hướng dẫn thủ tục hoàn tiền.

Tin đây là quy trình xử lý giao dịch bình thường, anh T. kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng nhân viên kế toán và làm theo hướng dẫn. Các đối tượng yêu cầu anh quét mã QR, thực hiện một số thao tác trên ứng dụng ngân hàng với lý do xác minh, hoàn trả khoản tiền đã chuyển.

Thay vì nhận lại tiền, tài khoản của anh T. liên tục phát sinh các giao dịch chuyển tiền. Các đối tượng nhiều lần dẫn dụ anh quét mã QR, thao tác trên ứng dụng ngân hàng, qua đó chiếm đoạt tổng cộng gần 3,5 tỉ đồng.

"Do ít đi máy bay, cũng không thường xuyên giao dịch trực tuyến nên tôi không có kinh nghiệm đặt mua vé qua mạng. Thấy vé máy bay giá rẻ hơn so với những nơi khác, thông tin trên fanpage khá đầy đủ, người tư vấn lại nhiệt tình nên tôi tin tưởng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc mua được vé giá rẻ mà không nghĩ rằng mình trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo", anh T. chia sẻ.

Chiêu thức dẫn dụ hoàn tiền cho nạn nhân ẢNH: QUỲNH CHI

Anh T. cho biết, ban đầu anh nghĩ việc không xuất được vé là do mình chuyển khoản sai nội dung nên khi có người hướng dẫn hoàn tiền, anh tin tưởng làm theo quy trình hỗ trợ khách hàng. Đến khi số tiền liên tục bị chuyển khỏi tài khoản, anh càng hoang mang, chỉ mong lấy lại tiền mà không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Cẩn trọng với thủ đoạn "hỗ trợ hoàn tiền"

Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị lừa khi giao dịch trực tuyến trong lĩnh vực du lịch, lưu trú và vận tải hành khách. Dù hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, thủ đoạn của các đối tượng có nhiều điểm tương đồng, như giả mạo tài khoản, fanpage của cơ sở kinh doanh, đại lý uy tín; quảng cáo giá rẻ, ưu đãi hấp dẫn; sử dụng tích xanh hoặc các thủ thuật tăng lượt theo dõi, bình luận để tạo lòng tin.

Sau khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng thường không yêu cầu chuyển số tiền lớn ngay từ đầu mà dựng tình huống giao dịch bị lỗi, không thể xuất vé, cần xác minh hoặc hoàn tiền. Khi nạn nhân muốn lấy lại tiền đã chuyển, chúng tiếp tục dẫn dụ thực hiện các thao tác trên ứng dụng ngân hàng, quét mã QR hoặc xác thực giao dịch, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Anh Nguyễn Anh Cường, chủ một đại lý vé máy bay uy tín tại TP.HCM, cho biết vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao nhưng giá vé cùng chuyến bay, hạng vé và điều kiện vé thường không chênh lệch quá lớn giữa các đại lý. Vì vậy, người mua cần cảnh giác với những lời chào mời giá rẻ bất thường.

Sau khi đặt vé, khách hàng nên chủ động kiểm tra mã đặt chỗ, tình trạng xuất vé qua kênh chính thức của hãng hàng không. Đặc biệt, việc hoàn tiền không yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền, cung cấp mã OTP hay thực hiện thao tác xác thực giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng. Nếu nhận được những yêu cầu này, khách hàng cần dừng giao dịch ngay để kiểm chứng thông tin, tránh bị cuốn vào kịch bản lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: VÂN ANH

Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nếu không thành thạo đặt vé trực tuyến nên mua vé qua website chính thức của hãng hàng không, liên hệ tổng đài hoặc lựa chọn đại lý uy tín. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.