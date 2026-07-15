'Mắt thần' di động trên cao tốc

Trưa 2.7, tại khu vực trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, một số tài xế khá bất ngờ khi được CSGT thông báo lỗi vi phạm xảy ra từ nhiều ki lô mét trước đó. Không có tổ công tác đứng tại nơi xảy ra vi phạm, không có hiệu lệnh dừng xe ngay trên tuyến, nhưng toàn bộ quá trình điều khiển phương tiện đã được thiết bị nghiệp vụ ghi lại.

Tại khu vực làm việc, nhiều tài xế lần đầu được xem lại hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm của mình. Có người cho rằng bản thân chỉ đè lên vạch liền trong chốc lát, có người nói mình chuyển làn muộn vài mét hoặc không nhận ra khu vực cấm chuyển làn. Tuy nhiên, khi đoạn clip được phát lại, phần lớn đều thừa nhận vi phạm.

CSGT ghi hình xử phạt xe chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc Ảnh: Diệu Mi

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Bên cạnh tuần tra công khai, lực lượng chức năng còn triển khai các tổ mật phục, hóa trang kết hợp thiết bị ghi hình để phát hiện vi phạm.

"C HỈ ĐÈ VẠCH MỘT CHÚT"

Khoảng 10 giờ 38 ngày 2.7, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu phát hiện ô tô biển số 69A - 155.xx vi phạm quy định khi nhập vào đường cao tốc. Chưa đầy 30 phút sau, tại vị trí này, một ô tô khác mang biển số 51L - 247.xx tiếp tục có hành vi tương tự.

CSGT ghi hình bằng các xe lưu động cả ngày lẫn đêm Ảnh: Nhật Thịnh

Hình ảnh từ camera nghiệp vụ cho thấy cả hai phương tiện đều chuyển làn để nhập vào cao tốc nhưng đè lên vạch kẻ đường nét liền tại khu vực có vạch phân chia làn gồm nét liền và nét đứt. Đây là vị trí được tổ chức giao thông nhằm hướng dẫn phương tiện chuyển làn đúng nơi quy định trước khi hòa vào dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phân tích: "Việc cắt qua vạch liền hoặc chuyển làn sai vị trí có thể khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc đột ngột hoặc đánh lái tránh".

Điều khiến nhiều tài xế bất ngờ là lực lượng chức năng không dừng xe ngay tại nơi xảy ra vi phạm. Sau khi tổ mật phục hoàn tất ghi hình, thông tin được chuyển cho tổ công tác phía trước để dừng phương tiện tại trạm thu phí Long Phước. Tại đây, các tài xế được xem lại toàn bộ hình ảnh vi phạm trước khi lực lượng chức năng lập biên bản. Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm quy định khi ra, vào đường cao tốc có thể bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

N HỮNG LỖI CHỈ DIỄN RA TRONG VÀI GIÂY

Ngày 3.7, tại trạm thu phí QL51, CSGT làm việc với tài xế Đặng Quốc N. (41 tuổi, TP.Đồng Nai), điều khiển xe đầu kéo biển số 51D - 134.xx. Dữ liệu từ camera giám sát trong cabin ghi nhận người này sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hành vi được ghi nhận trước thời điểm lực lượng chức năng dừng xe khoảng 1 giờ. Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận vi phạm và bị xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Gần đây, CSGT liên tục mật phục ghi hình phạt lỗi ra vào cao tốc không đúng quy định Ảnh: Diệu Mi

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, đối với xe kinh doanh vận tải, ngoài việc ghi hình trực tiếp trên tuyến, lực lượng chức năng còn khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát buồng lái. Những hành vi như sử dụng điện thoại, mất tập trung hoặc không bảo đảm điều kiện lái xe đều có thể được phát hiện.

Bên cạnh việc sử dụng điện thoại, lực lượng chức năng cũng liên tiếp ghi nhận các trường hợp tài xế dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh, nghỉ ngơi hoặc xử lý sự cố nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định.

"Nhiều tài xế cho rằng mình chỉ đè vạch một chút, nhìn điện thoại vài giây hoặc chuyển làn muộn một đoạn ngắn nên sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên trên cao tốc, chỉ một thao tác chủ quan cũng có thể tạo ra nguy cơ va chạm đối với nhiều phương tiện khác", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 nhận định. Trong điều kiện các phương tiện đang lưu thông với tốc độ lớn, chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn hoặc tai nạn nghiêm trọng.

CSGT dừng xe tại trạm thu phí kiểm tra, thông báo lỗi với xe vi phạm Ảnh: Nhật Thịnh

Theo Cục CSGT, thông qua hệ thống giám sát trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm trong thời gian gần đây. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã xử phạt hơn 500 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng nơi quy định.

Những con số này cho thấy việc phát hiện vi phạm trên cao tốc hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc người điều khiển phương tiện có nhìn thấy lực lượng CSGT hay không. Nhiều hành vi chỉ diễn ra trong vài giây nhưng vẫn có thể được ghi nhận thông qua camera, thiết bị nghiệp vụ hoặc các tổ công tác hóa trang, mật phục.

T HAY ĐỔI THÓI QUEN CỦA TÀI XẾ

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, quá trình xử lý cho thấy nhiều tài xế không cố tình vi phạm mà xuất phát từ thói quen chủ quan khi điều khiển phương tiện. Có người cho rằng chỉ chuyển làn muộn vài mét, nhìn điện thoại trong vài giây hoặc dừng xe một thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến an toàn. Tuy nhiên, đặc thù của đường cao tốc là các phương tiện luôn di chuyển với tốc độ lớn, khoảng cách xử lý tình huống rất ngắn. Một thao tác tưởng như nhỏ của tài xế có thể buộc những phương tiện phía sau phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết việc tăng cường ghi hình, mật phục và xử lý qua hình ảnh không nhằm mục tiêu xử phạt thật nhiều. Điều quan trọng là để người lái hình thành thói quen tuân thủ quy định trong suốt hành trình, thay vì chỉ giảm tốc độ hoặc chấp hành khi nhìn thấy lực lượng tuần tra.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, nhìn nhận việc tăng cường xử lý bằng hình ảnh, mở rộng phạt nguội thời gian qua đã tạo ra sự thay đổi rõ trong nhận thức của nhiều tài xế. Đặc biệt là với nhóm lái xe kinh doanh vận tải, việc chấp hành quy định về tốc độ, tín hiệu đèn hay quy tắc lưu thông trên cao tốc hiện được chú trọng hơn trước.

"Khi người lái biết rằng phương tiện luôn có thể được giám sát bằng camera và thiết bị kỹ thuật, họ sẽ chủ động chấp hành hơn. Nhiều tài xế kinh doanh vận tải hiện nay dù còn vài giây đèn tín hiệu cũng dừng lại chứ không cố vượt như trước. Khi doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm thì người dân cũng đồng thuận và chấp hành tốt hơn", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, điểm quan trọng của phạt nguội không chỉ nằm ở việc phát hiện vi phạm mà là tạo ra ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Người lái phải duy trì thói quen an toàn trên cả hành trình chứ không chỉ tại những vị trí có lực lượng chức năng kiểm tra. (còn tiếp)