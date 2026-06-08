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Giải trí Đời nghệ sĩ

Matt Damon phơi bày góc tối gia đình sau nhiều năm giấu kín

Hữu Tín
Hữu Tín
08/06/2026 21:20 GMT+7

Tài tử Matt Damon bất ngờ phơi bày những góc khuất của cuộc sống gia đình trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Anh thẳng thắn thừa nhận sự khắc nghiệt của ngành giải trí đã khiến anh phải trả giá đắt bằng chính tuổi thơ của các con.

The Fox News ngày 7.6, nam diễn viên Matt Damon bất ngờ chia sẻ về những đánh đổi cuộc sống gia đình cho phim ảnh. Nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng, tài tử phim The Bourne Identity không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến tổ ấm nhỏ với bốn cô con gái. Anh thừa nhận Hollywood đã vô tình tước đi những khoảnh khắc gia đình vô giá mà anh không bao giờ có thể tìm lại được.

Đằng sau ánh hào quang, Matt Damon thừa nhận anh luôn bị ám ảnh bởi sự đào thải khắc nghiệt của Hollywood. Nam diễn viên trải lòng về nỗi sợ mang tên "điện thoại ngừng reo", biểu hiện của việc một ngôi sao sắp bị lãng quên. "Bạn chỉ biết mình còn tồn tại nếu điện thoại reo liên tục. Ngành này đầy rủi ro và khá khắc nghiệt… Chính nỗi lo sợ đó đã góp phần khiến tôi rời xa tổ ấm, đánh mất vị trí trong gia đình", Damon bộc bạch.

Matt Damon bất ngờ phơi bày góc tối gia đình sau nhiều năm giấu kín - Ảnh 1.

Matt Damon, Robin Williams và Ben Affleck (từ trái sang) nhận tượng vàng cho vai diễn trong phim Good Will Hunting tại lễ trao giải Oscar lần thứ 70

ẢNH: AFP

Sự cuồng nhiệt với phim ảnh đã tạo cho Matt Damon một thói quen làm việc quên mình từ thời trẻ. Damon nhớ lại giai đoạn sau thành công vang dội của bộ phim Good Will Hunting (1997) đóng cùng bạn thân Ben Affleck, anh đã làm việc điên cuồng suốt 5 năm trời chỉ với hai chiếc túi hành lý. "Guồng quay" công việc cứ thế kéo dài qua nhiều năm, để rồi khi đã là cha của bốn cô con gái, anh cay đắng nhận ra công việc đã vô tình đẩy mình rời xa tổ ấm và bỏ lỡ toàn bộ tuổi thơ của các con.

Tiếng chuông cảnh tỉnh cho Matt Damon

Trải qua nhiều thăng trầm, nam diễn viên Oscar thừa nhận anh đã chủ động "sống chậm lại" để sửa chữa sai lầm. Quyết định hạn chế nhận phim của anh càng quyết liệt hơn khi anh chứng kiến các con gái - Isabella (19 tuổi), Gia (17 tuổi), Stella (15 tuổi) và con gái riêng Alexia (26 tuổi) trưởng thành quá nhanh.

"Giờ đây, tôi không còn khao khát phải chứng tỏ bản thân như thời trẻ, mà chọn cách trân trọng và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại", ngôi sao gạo cội chia sẻ với GQ.

Dù Hollywood đẩy Matt Damon rời xa mái ấm gia đình, anh vẫn thẳng thắn thừa nhận việc làm cha đã nuôi dưỡng nguồn cảm xúc dồi dào, giúp các vai diễn của anh trở nên chân thực và có chiều sâu hơn mà không cần phải "vắt óc suy nghĩ".

Matt Damon bất ngờ phơi bày góc tối gia đình sau nhiều năm giấu kín - Ảnh 2.
Matt Damon bất ngờ phơi bày góc tối gia đình sau nhiều năm giấu kín - Ảnh 3.

Matt Damon hiếm hoi đưa vợ và các con gái đến dự một buổi công chiếu phim

ẢNH: AFP/AP

Khi nhận được lời mời từ đạo diễn thiên tài Christopher Nolan cho vai vị vua Odysseus trong bom tấn The Odyssey, Matt Damon đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi nhận lời bởi anh biết đây là cơ hội cuối cùng của đời mình. Bộ phim được quay ròng rã suốt 91 ngày tại 6 quốc gia với kinh phí khổng lồ 250 triệu USD. Quá trình quay phim khắc nghiệt đến mức đoàn phim phải đi bộ lên độ cao gần 300 mét trên sườn núi lộng gió tại Sicily dưới thời tiết khắc nghiệt hay bị hai động cơ phản lực phun nước xối xả vào người tại phim trường Universal.

Ở tuổi 56, nam diễn viên đã học được cách giảm bớt sức nặng của công việc, chấp nhận quy luật của thời gian để tập trung quản lý công ty sản xuất cùng bạn thân Ben Affleck. Hiện tại, Matt Damon đặt gia đình lên vị trí ưu tiên và trân trọng từng ngày bên các con.

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