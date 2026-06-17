'Mẫu giáo cho cún' đắt khách tại Trung Quốc

Tại một ngôi trường ở Thượng Hải, cụm từ “trò cưng của cô giáo” mang một ý nghĩa mới. Vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày, những bé thú cưng sẽ đến Paw³, nơi tự mô tả là trường mẫu giáo dành cho chó, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các học trò chó con của mình.

Trong lịch học hằng ngày của lũ cún có một chuỗi trò chơi tương tác và các bài tập vượt chướng ngại vật, xen kẽ là giờ ăn nhẹ.

Thú cưng thậm chí có thể đi dạo trên máy chạy bộ đặc biệt dành cho chó và tận hưởng một giấc ngủ trưa trong khi một nghệ sĩ piano chơi nhạc cổ điển, cho đến khi chủ nhân đến đón chúng vào khoảng 7 giờ tối.

Người sáng lập Paw³, ông Jann Zhang, cho biết ý tưởng lập trường mẫu giáo cho chó nảy ra sau khi ông vất vả tìm cách giúp đỡ một thú cưng mắc các vấn đề về hành vi liên quan đến lo lắng, mà ông cho rằng có liên quan đến việc thiếu giao tiếp xã hội.

Nhưng ông Zhang không ngờ ý tưởng của mình lại phát triển đến quy mô như ngày nay: “Khi mới bắt đầu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có nhiều người, nhiều chủ nuôi chó đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có nhiều giáo viên đến thế. Khu vực phục vụ ban đầu của chúng tôi, chỉ khoảng 3-5 km, không còn đủ để đáp ứng nhu cầu. Ngày càng có nhiều chó từ các quận khác đến đây để tham gia khóa học. Hiện tại, chúng tôi có 200 con chó”.

Ông Jann Zhang, người sáng lập kiêm hiệu trưởng của Paw³, đang chải lông cho một chú chó Border Collie tại trường ở Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 2.6.2026 ẢNH: REUTERS

Tại Paw³, chủ nuôi trả phí hàng ngày dao động lên đến khoảng 20 USD, tùy thuộc vào kích thước của chó.

Công ty nghiên cứu thị trường Pet Data có trụ sở tại Trung Quốc ước tính tổng chi tiêu cho chăm sóc thú cưng ở thành thị của cả nước đạt khoảng 46 tỉ USD vào năm 2025 và có thể lên tới gần 60 tỉ USD vào năm 2028.

Những thay đổi cấu trúc rộng lớn hơn trong nền kinh tế tiêu dùng của Trung Quốc đã thúc đẩy lợi nhuận trong thị trường thú cưng, khi người tiêu dùng trẻ tuổi, sống ở thành thị ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm và sự thỏa mãn về mặt cảm xúc.

Tỷ lệ sinh giảm cũng đã làm thay đổi lối sống, với việc thú cưng ngày càng được coi như thành viên trong gia đình, dẫn đến việc chủ nuôi đầu tư vào các dịch vụ có giá trị cao hơn như trông giữ ban ngày, chải chuốt và huấn luyện.

Ông William Tang là người nuôi chó, chia sẻ quan điểm của một “người cha nuôi” rằng: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chó của tôi có thể có một trường học hoặc một nơi dành riêng cho nó. Nó không cần người đi cùng mọi lúc. Chó có thể đến đây, giao lưu đầy đủ và sống cuộc sống của riêng chúng. Đó là điều thu hút tôi nhất. Bởi vì ý tưởng của tôi là nuôi dưỡng Cinderella như con ruột của mình. Tuổi thọ của một con chó tương đối ngắn, có thể chỉ khoảng 10 năm, hoặc thậm chí ít hơn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong quãng đời hữu hạn của mình, nó có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc”.