Mẫu Sơn lạnh nhất từ đầu đông, Hà Nội liên tiếp dưới 10 độ

Miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Ở một số đỉnh núi phía bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), đỉnh Cao Ly (Quảng Ninh)... đã xuất hiện băng giá dày đặc.

Đỉnh Mẫu Sơn có nhiệt độ thấp nhất từ đầu đông CTV

Lúc 6 giờ sáng nay, nhiều nơi tại Bắc bộ tiếp tục có nền nhiệt dưới 10 độ C như: H.Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 độ C; TX.Sa Pa (Lào Cai) 2,6 độ C; TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 6,7 độ C; TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) 7,0 độ C; TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) 5,5 độ C; Nam Định 9,8 độ C... Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là Q.Hà Đông với 9,9 độ C. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp thủ đô ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C.

Cùng thời điểm này, đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông năm nay với âm 2,6 độ C. Hiện nay, khu vực này vẫn xuất hiện băng giá dày đặc, thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan.

Theo dự báo, đợt rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26.1; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 25.1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh, người dân cần giữ sức khỏe; đặc biệt, tuyệt đối không được sưởi ấm bằng than tổ ong.

Người dân cũng cần che chắn chuồng, trại và có phương án giữ ấm cho cây trồng, vật nuôi. Không khí lạnh sẽ gây sóng to, gió lớn trên biển, tác động đến việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.