Máy bay Boeing 737 mất tích gần Pakistan sau khi gặp sự cố

Chiếc máy bay chở hàng đã được cải hoán từ máy bay chở khách, có tuổi đời 27 năm, do hãng K2 Airways khai thác, theo Reuters. Dữ liệu chuyến bay ban đầu cho thấy có khả năng máy bay đã rơi xuống biển ở khu vực phía tây nam Karachi sau khi xuất hiện hàng loạt thay đổi độ cao bất thường trước khi lao xuống với tốc độ rất lớn, theo website chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Máy bay của K2 Airways ẢNH: WEBSITE K2 AIRWAYS

Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết trên Facebook rằng các cơ quan chức năng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn phối hợp trên biển để xác định vị trí chiếc máy bay mất tích.

Theo cơ quan này, vào lúc 21 giờ 18 phút (giờ Pakistan, 23 giờ 18 phút giờ Việt Nam), phi hành đoàn đã báo cáo gặp sự cố với hệ thống dẫn đường khi đang bay về phía Karachi.

Kiểm soát không lưu địa phương đã cố gắng hướng dẫn máy bay, nhưng 3 phút sau, radar cho thấy máy bay bắt đầu giảm độ cao rất nhanh và sau đó mất hoàn toàn liên lạc. Khi đó, máy bay đang cách Karachi khoảng 155 hải lý (287 km) về phía tây, theo thông báo của cơ quan quản lý sân bay.

Theo kênh truyền hình địa phương Geo News, máy bay mất tích khi đang bay trên biển Ả Rập, gần thị trấn Ormara, thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan.

Dữ liệu theo dõi của Flightradar24 cho thấy những phút cuối của chuyến bay diễn ra hết sức hỗn loạn. Máy bay lao xuống khoảng 5.000 feet (1.524 mét) trong chưa đầy một phút, sau đó bất ngờ tăng trở lại khoảng 6.000 feet chỉ trong 30 giây, rồi tiếp tục lao xuống với tốc độ thảm khốc từ độ cao 36.550 feet.

Dữ liệu cuối cùng được truyền về cho thấy máy bay chỉ còn ở độ cao 1.100 feet (khoảng 335 mét) so với mực nước biển, với tốc độ hạ độ cao âm 22.400 feet/phút (tương đương khoảng 400 km/giờ theo phương thẳng đứng) - một mức giảm độ cao cực kỳ bất thường và rất hiếm gặp.

Ông Anthony Brickhouse, chuyên gia tư vấn về an toàn hàng không, nhận định: "Bất cứ khi nào bạn thấy những thông số cực đoan như vậy thì đều rất đáng chú ý. Nhưng hiện vẫn còn quá sớm để kết luận các số liệu đó có ý nghĩa gì khi chưa có thêm thông tin".

Chiếc máy bay mất tích thuộc dòng Boeing 737-400, một phiên bản thuộc họ Boeing 737 đã ra đời từ nhiều thập niên trước và cũ hơn 2 thế hệ so với dòng Boeing 737 MAX từng vướng vào cuộc khủng hoảng an toàn bay trong những năm gần đây.

Theo Flightradar24, chiếc Boeing 737-400 này ban đầu được bàn giao cho hãng hàng không Aeroflot của Nga vào năm 1999 dưới dạng máy bay chở khách, trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2012.

Đây là chiếc máy bay duy nhất trong đội bay của K2 Airways và chính thức đi vào khai thác cho hãng từ năm 2024.

Hiện cả K2 Airways và Boeing đều chưa đưa ra bình luận.