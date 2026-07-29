Máy bay lập kỷ lục thế giới khi bay thẳng hơn 24 tiếng

Chiếc máy bay thuộc mẫu A350-1000ULR của Tập đoàn Airbus đã khởi hành từ thành phố Melbourne (Úc), vượt qua quãng đường dài 23.075 km trong 24 giờ 24 phút mà không cần quá cảnh, trước khi hạ cánh xuống nhà máy ở thành phố Toulouse (Pháp) vào ngày 28.7.

Mẫu máy bay Airbus A350-1000 xuất hiện trong buổi triển lãm hàng không ở Singapore năm 2024 ẢNH: REUTERS

Chuyến bay nói trên nằm trong khuôn khổ dự án của Qantas nhằm triển khai các đường bay thẳng từ Úc đến thủ đô London (Anh) bằng dòng máy bay A350 mới. Thành tích này đã xô đổ kỷ lục chuyến bay thương mại dài nhất thế giới trước đó là 22 giờ 42 phút, do chiếc Boeing 777-200LR thiết lập vào năm 2005 trên hành trình từ Hồng Kông đến London.

Theo dữ liệu của nền tảng theo dõi chuyến bay trực tuyến Flightradar24, chuyến bay mới đây của chiếc A350 đã thu hút lượng người theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử của nền tảng này, với hơn 3,6 triệu người theo dõi hành trình khi đi qua không phận Canada. Kỷ lục người xem trên Flightradar24 hiện vẫn thuộc về chuyến bay chở linh cữu cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào năm 2022.

Hãng Qantas đã đặt hàng 12 chiếc máy bay A350-1000ULR được tinh chỉnh đặc biệt, nhằm kết nối bờ đông nước Úc với London và New York (Mỹ) với thời gian bay khoảng 20 giờ. Máy bay có sức chứa 238 hành khách và được trang bị thêm bình nhiên liệu phụ 20.000 l.

Chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho hãng hàng không Úc vào tháng 4.2027. Theo kế hoạch, Qantas sẽ bắt đầu khai thác các chuyến bay thẳng giữa Sydney và London kể từ tháng 10.2027.