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Thế giới

Máy bay va phải vật thể lạ, phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay Đức

Khánh An
Khánh An

Một máy bay chở hàng của DHL va phải một vật thể lạ khi cất cánh tại sân bay Leipzig (Đức) và một máy bay không người lái chứa chất nổ sau đó được phát hiện tại sân bay này.

Máy bay va phải vật thể lạ, phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay Đức - Ảnh 1.

Các máy bay của DHL tại sân bay Leipzig hôm 5.8

ẢNH: REUTERS

Tờ The Guardian ngày 5.8 đưa tin một máy bay chở hàng của DHL buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi va chạm với một vật thể lạ khi đang cất cánh từ sân bay Leipzig ở Đức, nơi cảnh sát sau đó tìm thấy một máy bay không người lái (UAV) trên mặt đất.

Chính phủ Đức xác nhận vụ việc và cho biết sự cố dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với giao thông hàng không.

Cục Điều tra tai nạn hàng không Liên bang Đức cho biết máy bay của DHL đã va chạm với một vật thể trên sân bay Leipzig, trước khi hạ cánh an toàn xuống Hanover. Báo Bild đưa tin phần mũi máy bay bị hư hại nhẹ trong sự cố xảy ra trước nửa đêm 4.8 (giờ địa phương).

Tập đoàn DHL, vốn sử dụng Leipzig làm trung tâm trung chuyển chính, đã xác nhận một "sự cố" tại khu vực sân bay và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra.

Máy bay va phải vật thể lạ, phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay Đức - Ảnh 2.

Rô bốt gỡ bom được triển khai tại sân bay

ẢNH: AP

Cũng trong đêm 4.8, một UAV đã được phát hiện gần một máy bay chở hàng Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig, theo hãng DPA dẫn lời một phát ngôn viên NATO. Các nguồn tin an ninh cho hay chiếc UAV chứa chất nổ và ngòi nổ.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức xác nhận chiếc UAV được tìm thấy tại sân bay, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết, với lý do cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Một số chuyến bay, bao gồm cả một chuyến bay chở khách từ Mallorca, đã phải chuyển hướng. Hoạt động ở khu vực phía bắc sân bay được khôi phục sau đó khoảng 2 giờ.

Đường băng phía nam, nơi tìm thấy chiếc UAV, vẫn bị phong tỏa. Cảnh sát đã triển khai một robot gỡ bom để kiểm tra và xác định chiếc UAV chứa chất nổ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu 2 vụ việc trên có liên quan với nhau hay không.

Đức và các nước châu Âu khác đã phát hiện hàng loạt vụ UAV bay trái phép và có dấu hiệu đáng ngờ tại các sân bay, cơ sở quân sự, cảng và các công ty hậu cần. Các nước này cáo buộc Nga đứng sau một số vụ việc, điều mà Moscow đã nhiều lần phủ nhận.

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