Máy chạy thận 'trùm mền', Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh nói gì?

Ngày 17.7, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Tây Ninh (khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031), ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này đã trả lời thông tin phản ánh của cử tri rằng các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Long An lâm vào cảnh "trùm mền", ngưng hoạt động.

Đáng chú ý, nhiều người dân cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ việc thiếu hụt đội ngũ nhân sự chuyên môn vận hành.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

ẢNH: B.B

Theo đó, ông Đỗ Hồng Sơn đã bác bỏ thông tin cho rằng máy chạy thận phải dừng hoạt động vì lý do thiếu nhân sự. Ông Sơn khẳng định quy trình đưa hệ thống kỹ thuật đặc thù này vào vận hành thực tế luôn được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.

"Đối với các máy thận nhân tạo, chắc chắn không có tình trạng thiếu nhân lực để vận hành. Lý do là trước khi đưa hệ thống vào chạy thực tế, Sở Y tế bắt buộc phải tiến hành thẩm định khắt khe, toàn diện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho đến năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự trực tiếp. Hoàn toàn không có chuyện máy thận nhân tạo phải 'trùm mền' vì thiếu người điều hành", ông Sơn nhấn mạnh.

Có thể người dân thấy 4 máy phục vụ đặc thù tại thời điểm không chạy

Để minh bạch thông tin trước cử tri, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã công khai số liệu chi tiết về trang thiết bị này trên toàn địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh Tây Ninh mới hiện có tổng cộng 313 máy chạy thận nhân tạo, trong đó hệ thống y tế công lập quản lý 189 máy và khối y tế tư nhân vận hành 124 máy.

Bệnh viện đa khoa Long An có 64 máy chạy thận nhân tạo, trong đó có 4 máy phục vụ cấp cứu và bệnh nhân nhiễm HIV ẢNH: B.B

Riêng tại Bệnh viện đa khoa Long An, đơn vị này được trang bị tổng cộng 64 máy chạy thận nhân tạo. Thực tế điều phối hoạt động của số trang thiết bị này là 60 máy được đưa vào vận hành thường trực và liên tục phục vụ bệnh nhân chạy thận định kỳ; 4 máy còn lại được xếp vào nhóm thiết bị dự phòng đặc thù, bao gồm 3 máy dành riêng cho công tác cấp cứu khẩn cấp và 1 máy chuyên biệt phục vụ bệnh nhân nhiễm HIV.

Theo ông Đỗ Hồng Sơn, do tính chất hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thực tế của phòng cấp cứu và số lượng bệnh nhân đặc thù, nhóm 4 máy này sẽ có những thời điểm không chạy.

Đây chính là lý do khiến người dân khi đến thăm khám, nhìn thấy máy không hoạt động thì dễ lầm tưởng thiết bị bị "lãng phí" hoặc "trùm mền" do thiếu người vận hành.

Đại diện Sở Y tế thông tin thêm, dù là máy phục vụ cấp cứu nhưng tần suất hoạt động vẫn rất lớn. Trung bình mỗi ngày, hệ thống 3 máy cấp cứu này phục vụ điều trị kịp thời cho khoảng 10 bệnh nhân khi có chỉ định y khoa khẩn cấp.

Mặc dù khẳng định hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống máy lọc thận hiện tại trên toàn tỉnh là rất cao, nhưng ông Đỗ Hồng Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận áp lực quá tải vẫn hiện hữu.

Với tổng số 313 máy hiện có của toàn tỉnh Tây Ninh hiện nay, công suất đáp ứng điều trị tối đa cũng chỉ đạt ngưỡng 1.878 bệnh nhân. Con số này chưa thể bao phủ toàn bộ nhu cầu thực tế đang ngày một tăng cao của bệnh nhân.