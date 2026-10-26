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    Máy PlayStation 5 đã có thể cài đặt và chơi game Steam trực tiếp

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Thông qua dự án mã nguồn mở Playden, người dùng máy PlayStation 5 đã bẻ khóa hiện có thể đăng nhập tài khoản Steam và tải trực tiếp các trò chơi PC vào thiết bị.

    Cộng đồng game thủ sở hữu máy PlayStation 5 (PS5) đã bẻ khóa (jailbreak) hiện có thể trải nghiệm các trò chơi trên Steam thông qua công cụ Playden cho PS5. Theo chuyên trang VideoCardz, dự án mã nguồn mở trên GitHub này vốn được tinh chỉnh từ phiên bản dành cho macOS, cho phép người dùng đăng nhập tài khoản Steam cá nhân và cài đặt trực tiếp các tựa game từ thư viện vào máy console.

    Máy PlayStation 5 đã có thể cài đặt và chơi game Steam trực tiếp - Ảnh 1.

    Thư viện game Steam được chơi trên máy PS5

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

    Đã có thể vào thư viện Steam ngay trên PlayStation 5 được bẻ khóa

    Thay vì trực tiếp khởi chạy trò chơi, Playden sẽ tạo ra một ứng dụng PS5 riêng biệt hiển thị như một biểu tượng độc lập trên màn hình chính, giúp cô lập hoàn toàn các tệp tin, thiết lập và lỗi văng ứng dụng. Quá trình vận hành trò chơi diễn ra trong một môi trường Windows biệt lập nhờ bộ công cụ 'prospero-win' - một bản chuyển đổi của Wine dành cho hệ máy PS5.

    Do công cụ vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm Alpha, trải nghiệm người dùng hiện chưa hoàn toàn đồng nhất khi có trường hợp bị văng ứng dụng sau khi mở, trong khi người khác lại chơi mượt mà tựa game Portal dù còn thiếu con trỏ chuột và phím Esc. Nhà phát triển cũng công bố danh sách các trò chơi tương thích gồm American Truck Simulator, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, GTA: Vice City, Left 4 Dead 2 Team Fortress 2.

    Để sử dụng Playden, người dùng bắt buộc phải sở hữu một chiếc PS5 đã bẻ khóa, đồng thời phải tự chấp nhận mọi rủi ro do đây là ứng dụng Steam không chính thức và không được Valve hỗ trợ. Mặc dù các ứng dụng bên thứ ba trước đây chưa từng ghi nhận sự cố, nhà phát triển vẫn lưu ý người dùng cần thận trọng khi can thiệp vào hệ thống.

    Làn sóng xuất hiện của các bản jailbreak và trình giả lập trên PS5 diễn ra trong bối cảnh Sony vừa công bố kế hoạch ngừng sản xuất đĩa game vật lý vào tháng 1.2028, khiến gần 200.000 người ký đơn phản đối chỉ sau một tuần. Những giải pháp can thiệp phần mềm này đang trở thành cách để game thủ giành lại quyền kiểm soát thiết bị phần cứng của mình.

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