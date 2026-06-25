Mây trắng 'đội nón' cho núi Cô Tô, báo hiệu mùa săn mây đẹp nhất vùng Bảy Núi

Mới đây, khoảnh khắc một đám mây trắng bồng bềnh như đang "đội nón" cho đỉnh
núi Cô Tô (An Giang) bất ngờ được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người địa phương và du khách hào hứng với hình ảnh đẹp, sẵn sàng cho mùa săn mây ở vùng Bảy Núi nổi tiếng.
Giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn, xanh mướt, núi Cô Tô hiện lên thu hút sự chú ý với đám mây trắng trên phần đỉnh. Nhiều người ví von đám mây như đang "đội nón" cho đỉnh núi nổi tiếng của vùng Thất Sơn (An Giang)
Chủ nhân của khoảnh khắc đang gây sốt mạng là anh Nguyễn Mạnh Cầm (33 tuổi), một người dân địa phương. Anh Cầm cho biết sáng sớm 22.6, trên đường đi công việc về nhà ở xã Tri Tôn (An Giang), anh bất ngờ phát hiện đám mây có hình thù đẹp mắt phủ kín đỉnh núi Cô Tô nên đã dùng điện thoại chụp lại
Anh Cầm cho biết dù nhà có "view" nhìn ra núi và thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng thiên nhiên siêu đẹp từ đỉnh núi Cô Tô, nhưng mỗi lần quan sát được, anh đều cảm thấy vô cùng hào hứng và thú vị
"Thường vào thời điểm này trong năm, tức vào mùa mưa, các đỉnh núi ở vùng Thất Sơn thường có những đám mây rất đẹp, có mây hình thù lạ bao quanh những ngọn núi. Mỗi lần thấy, tôi đẹp chụp lại. Có thể nói, đây là mùa săn mây đẹp trong năm", anh Cầm chia sẻ
Anh Cầm tự hào về vẻ đẹp của quê hương, lan tỏa những vẻ đẹp ấy qua những bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội
Núi Cô Tô gọi tắt là núi Tô, còn có tên gọi khác là Phụng Hoàng sơn, tên Khmer là Phnom-Ktô. Núi Cô Tô là một ngọn núi nằm trong dãy Thất Sơn, thuộc xã Cô Tô, An Giang
Núi Cô Tô được xem là một trong những ngọn núi đẹp của dãy Thất Sơn. Theo truyền thuyết từ thời xưa núi có nhiều chim phượng hoàng hay bay xuống chơi nên trên đỉnh núi đến nay vẫn còn lưu lại dấu chân
Núi Cô Tô cao 614 m, dài 5.800 m, rộng 3.700 m. Vì ở vùng bán sơn địa và vì do cấu tạo địa chất đặc biệt, nên nhiều nơi bên trong núi là một hệ thống hang động ngầm như tổ ong lớn, rất kiên cố và vững chắc. Vì vậy, khu vực núi Tô có nhiều điểm đáng tham quan
Ngoài ra ở đây còn có đồi Đức Dục, hồ Soài So. Một số điểm trên núi đáng chú ý khác gồm Mũi Tàu, Mũi Hải, Vồ Hội lớn, Vồ Hội nhỏ, suối Cây giông, Pháo đài và Bàn chân tiên
Mây phủ trên đỉnh núi Dài được anh Cầm chụp được cách đây không lâu
Núi Dài có tên khác là Ngọa Long Sơn (núi rồng nằm) là núi dài nhất trong Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang. Núi dài khoảng 8.000 m, cao 580 m. Đây là một trái núi thuộc dạng núi dốc, được hình thành trong thời kỳ tạo sơn mãnh liệt nên núi có độ cao và có độ dốc lớn trên 25 độ và phần lớn là đá cứng với nhiều pha tạp khác nhau (đá núi lửa và đá Granitoit có tuổi Jura thượng, đá Granite có tuổi Creta)
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