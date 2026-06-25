Mây trắng 'đội nón' cho núi Cô Tô, báo hiệu mùa săn mây đẹp nhất vùng Bảy Núi

Núi Dài có tên khác là Ngọa Long Sơn (núi rồng nằm) là núi dài nhất trong Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang. Núi dài khoảng 8.000 m, cao 580 m. Đây là một trái núi thuộc dạng núi dốc, được hình thành trong thời kỳ tạo sơn mãnh liệt nên núi có độ cao và có độ dốc lớn trên 25 độ và phần lớn là đá cứng với nhiều pha tạp khác nhau (đá núi lửa và đá Granitoit có tuổi Jura thượng, đá Granite có tuổi Creta)