MC Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói về sự cố tương tự cầu thủ Tiến Linh

MC Trọng Hiền được giao vai trò dẫn dắt đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cùng với Hoa hậu Kiều Duy và Nam vương Tuấn Ngọc. Sau khi chương trình lên sóng, một sơ suất trong cách dùng từ của quán quân Gương mặt truyền hình 2023 được cộng đồng mạng chia sẻ, khiến nhiều người xem bàn luận.

Cụ thể, trong phần phỏng vấn, khách mời Nhật Kim Anh chia sẻ một trong những tiêu chí đối với hoa hậu là việc lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Với thông điệp từ phía giọng ca Lâu đài cát, Trọng Hiền đưa ra lời đúc kết: “Sự kiên định là rất quan trọng, chúng ta phải không ngừng bỏ cuộc để đạt được ước mơ của mình”.

Ngay lập tức, câu nói "ngược đời" này đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều khán giả hóm hỉnh nhận ra đây chính là "hệ tư tưởng" từng gây bão của cầu thủ Tiến Linh trước đây: “Thể thao là không ngừng bỏ cuộc”. Việc Trọng Hiền vô tình lặp lại lỗi dùng từ này khiến người hâm mộ trêu chọc rằng anh chắc hẳn là một khán giả trung thành của nam cầu thủ.

Ngay sau khi đoạn clip phỏng vấn được lan truyền, cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào các nền tảng TikTok và Facebook để lại những bình luận hóm hỉnh, như: “Mình nghe hoài mà không thấy sai ở đâu. Tới lúc hiểu ra là bật cười luôn” hay “Anh MC này cần một ly cà phê cho tỉnh táo”, “Hệ tư tưởng không mất đi, chỉ truyền từ người này sang người khác”. Bên cạnh đó, một số khán giả thông cảm cho sự cố lần này của Trọng Hiền khi dẫn dắt đêm chung kết kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Phản hồi của MC Trọng Hiền

Theo Trọng Hiền, khi dẫn dắt chương trình như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, bản thân không tránh khỏi những giây phút "nhiễu sóng" khi phải xử lý khối lượng nội dung khổng lồ. Nam MC chia sẻ: “Ở những phần phỏng vấn mang tính chất 'câu giờ' để chờ đợi kết quả từ ban giám khảo, MC phải vận dụng 200% sự linh hoạt để vừa đảm bảo thời lượng, vừa giữ được lửa cho chương trình. Đoạn clip vừa rồi thật sự là một phút giây rối bời trong trạng thái căng thẳng tột độ. Hy vọng khán giả luôn yêu thương và cảm thông, nhất là khi nó mang lại một kỷ niệm vui cho hành trình đương nhiệm của các người đẹp”.

Trọng Hiền sinh năm 1996, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng lối dẫn dắt duyên dáng. Anh là quán quân cuộc thi Gương mặt truyền hình 2023. Sau cột mốc đó, Trọng Hiền trở thành MC nhiều chương trình như 60 giây, Kết nối không giới hạn, Cuộc sống quanh ta… Anh còn tham gia dẫn dắt nhiều sự kiện như lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM, khai mạc Đường sách tết Giáp Thìn, Ngày hội việc làm ngành y tế.