Mẹ bệnh tim nuôi hai con bị tâm thần

Bà Tuyền kể, năm 2010, bà kết hôn với ông Võ Thành Thái (quê Vĩnh Long, làm công nhân một công ty hóa chất). Một năm sau, bé Võ Nguyễn Anh Thư ra đời. Do hoàn cảnh gia đình bên chồng khó khăn nên vợ chồng bà đưa con về quê ở P.Phước Thới sinh sống và cất nhà ở nhờ trên phần đất của người anh ruột.

Những lúc lên cơn, bé Thư quậy phá đòi ra khỏi nhà, bà Tuyền phải tìm cách dỗ dành con ẢNH: DUY TÂN

Những năm đầu, Anh Thư phát triển như bao trẻ khác. Thế nhưng khi 5 tuổi, em có nhiều biểu hiện lạ, hay la hét, phá phách, không kiểm soát được hành vi. Đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị tâm thần. Đến năm 2018, bé Võ Phúc Hậu chào đời. Không ngờ cùng năm ấy, ông Thái phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bao nhiêu tiền dành dụm và vay mượn đều dồn hết lo thuốc men, nhưng cuối năm 2019 thì ông qua đời.

Từ ngày chồng mất, bà Tuyền trở thành trụ cột gia đình, trong khi bản thân mang bệnh hở van tim 3 lá, nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức. Để có tiền nuôi 2 con, bà làm lụng đủ nghề, nay chạy xe ôm, mai giúp việc nhà, giặt đồ thuê… Vài tháng gần đây, bà xin phụ việc cho một quán cơm. Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng bà đã đi làm, xong việc vội vã về lo cơm nước cho con, rồi tranh thủ đi mò hến, hái rau bán.

"Căn bệnh hở van tim khiến tôi không thể làm nhiều việc cùng lúc, chỉ làm một chút thôi cũng thấy mệt. Ngày nào khỏe lắm tôi mới kiếm được khoảng 70.000 đồng, còn mệt phải nghỉ thì coi như không có ăn", bà Tuyền cho biết.

Hai năm trở lại đây, bệnh tình của Thư ngày càng nặng. Đến tuổi dậy thì nhưng em không thể tự chăm sóc bản thân, nhiều lúc lên cơn đập phá, đòi ra khỏi nhà. Đứa con trai nhỏ là Phúc Hậu cũng có biểu hiện lạ, ít nói, thu mình, không chịu học. Đưa đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, bác sĩ kết luận em bị tâm thần. Tin ấy khiến người mẹ nghèo gần như gục ngã.

"Mỗi khi trời nắng nóng là khoảng thời gian tôi sợ nhất, bởi hai con thường lên cơn, phải cho uống thuốc 2 lần. Trời mát thì bớt lại, uống thuốc 1 lần. Nhìn con la hét, quậy phá, tôi chỉ biết ôm chặt vào lòng mà khóc", bà Tuyền nói trong nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà trong thời gian sớm nhất.

Hiện ba mẹ con bà sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội của bé Thư. Chính quyền địa phương và bà con lối xóm thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm; những người hàng xóm góp mớ rau, con cá. Bà Trần Thị Lợi (ngụ cùng địa phương) cho biết: "Thấy Tuyền một mình nuôi hai đứa nhỏ, tôi thương lắm. Có gì giúp được thì tôi giúp, khi nào Tuyền đi làm hay có việc ra ngoài, tôi qua nấu cơm, trông tụi nhỏ, tắm rửa cho chúng".

Ông Võ Thành Đăng, Trưởng khu vực Bình Hưng, cho biết hoàn cảnh của bà Tuyền rất đáng thương, một mình chăm 2 con bệnh tật, bản thân bà đau yếu nên cuộc sống vô cùng chật vật. Địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ vào các dịp lễ tết và kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng chỉ vơi bớt phần nào.

Bà Tuyền tâm sự, bà chỉ mong mỗi ngày có đủ cơm ăn, thuốc uống cho 2 con. Song điều bà lo sợ nhất là bệnh hở van tim sẽ khiến bà không có sức khỏe để lo cho các con.