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    Đời sốngGia đình

    Mẹ già mỗi ngày đạp xe đến tiệm hớt tóc của con: 'Sợ nó ngồi một mình buồn'

    Ni Na
    Ni Na
    Suốt 20 năm, ông Nguyễn Hữu Chiến gắn bó với tiệm hớt tóc nhỏ ở Đắk Lắk. Thương con khuyết tật đi lại khó khăn, mẹ ông, 78 tuổi, ngày nào cũng đạp xe sang quét dọn, trò chuyện mỗi khi tiệm vắng khách.

    Mới đây, đoạn clip kèm dòng phụ đề: "Mẹ nghĩ không có khách nên xuống ngồi chơi với con cho đỡ buồn" được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem. Trong video, người mẹ 78 tuổi đạp xe tới tiệm hớt tóc của con trai. Bà dừng xe trước tiệm, chậm rãi bước đến chiếc ghế đá ngồi trò chuyện cùng vài người xung quanh, trong khi người con trai khuyết tật ở chân đang miệt mài hớt tóc cho khách.

    Đoạn clip giản dị ghi lại hình ảnh người mẹ già thăm con đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok

    Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Chiến (50 tuổi, ở thôn Đình Trung 2, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) cho biết bản thân bị khuyết tật bẩm sinh ở chân do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Đôi chân yếu khiến ông vô cùng khó khăn trong việc đi lại. Yêu thích nghề làm tóc đã lâu, ông gom góp tiền mở tiệm hớt tóc bình dân chừng đến nay đã tròn 20 năm.

    "Chân yếu không làm được việc nặng nên tôi làm nghề này để kiếm đồng ra đồng vào. Tôi không lập gia đình, hiện sống chung với cha mẹ già gần 80 tuổi", ông Chiến tâm sự.

    Mẹ 78 tuổi đạp xe thăm con bị tật làm nghề hớt tóc: 'Sợ ế, con buồn' - Ảnh 1.

    Tiệm hớt tóc nhỏ vỏn vẹn hơn chục mét vuông gắn bó với ông Chiến suốt 20 năm qua

    ẢNH: NVCC

    Thương con trai một mình lủi thủi, đều đặn mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Thìn (78 tuổi, mẹ ông Chiến) lại đạp chiếc xe đạp quen thuộc từ nhà cách đó chừng 100 mét đến tiệm. "Tôi sợ tiệm ế khách, nó ngồi một mình lại buồn nên chiều nào cũng đạp xe tới thăm", bà Thìn nói.

    Ghé tiệm nhỏ vỏn vẹn hơn chục mét vuông, công việc quen thuộc của bà là quét gom tóc vụn dưới sàn rồi tỉ mẩn dọn dẹp lại đồ đạc cho gọn gàng. Thấy mẹ tuổi cao vẫn đều đặn đạp xe thăm, ông Chiến xúc động: "Chân tôi yếu, bước đi cà nhắc khó khăn nên có mẹ xuống đỡ đần, tôi bớt vất vả đi nhiều".

    Mẹ 78 tuổi đạp xe thăm con bị tật làm nghề hớt tóc: 'Sợ ế, con buồn' - Ảnh 2.

    Bà Thìn tranh thủ quét dọn giúp con trai

    ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

    Dưới phần bình luận, nhiều người xem xúc động trước tình cảm của bà Thìn dành cho con trai. Một tài khoản bày tỏ: "Con cái dù lớn nhưng tỏng mắt bố mẹ vẫn mãi là trẻ con". Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc sức khỏe đến hai mẹ con ông Chiến, đồng thời nhắn nhủ nhau nếu có dịp ghé qua Đắk Lắk sẽ tới ủng hộ tiệm tóc nhỏ để ông Chiến có thêm thu nhập.

    Mẹ 78 tuổi đạp xe thăm con bị tật làm nghề hớt tóc: 'Sợ ế, con buồn' - Ảnh 3.

    Clip thu hút gần 2.000 bình luận

    ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

    Ông Chiến cho biết bản thân không biết dùng mạng xã hội, video do người cháu ruột là anh Hồ Thành Văn (22 tuổi) quay rồi đăng giúp. Nhờ đoạn clip, tiệm tóc nhỏ nay đông khách hơn. Hằng ngày chỉ khoảng 3 - 4 khách, nay đã tăng lên 6 - 7 khách/ngày.

    "Khách tới hớt tóc cứ bảo 'ông nổi tiếng trên TikTok lắm nha'. Mấy hôm nay có thêm khách, kiếm thêm dăm chục ngàn trang trải cuộc sống là tôi mừng lắm", ông Chiến vui vẻ nói. Tiệm mở từ 6 giờ sáng đến khi hết khách vào buổi chiều. Mức giá cắt tóc bình dân dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng tùy độ tuổi.

    Mẹ 78 tuổi đạp xe thăm con bị tật làm nghề hớt tóc: 'Sợ ế, con buồn' - Ảnh 4.

    Bà Thìn đều đặn đạp xe thăm con trai hằng ngày

    ẢNH: NVCC

    Bao nhiêu năm qua, bóng hình người mẹ già trên chiếc xe đạp quen thuộc ghé tiệm tóc đã trở nên thân thương với người dân quanh vùng. Thương con chịu nhiều thiệt thòi, bà Thìn chỉ mong còn đủ sức khỏe để mỗi ngày sang phụ vài việc vặt, nói chuyện cùng con những khi tiệm vắng khách cho đỡ buồn.

    "Thấy con có cái nghề hớt tóc, có đồng ra đồng vào tự nuôi sống bản thân là tôi yên tâm. Chân nó yếu không làm được việc nặng, thương lắm. Chỉ mong con luôn khỏe mạnh", bà Thìn nghẹn ngào.

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    Hớt tóc TikTok mạng xã hội Đắk Lắk Tiệm hớt tóc

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