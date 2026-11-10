Mẹ Việt đưa 4 con gái sang Nhật đoàn tụ, cuộc sống thay đổi ra sao?

Chị Ngô Thị Thanh Hoa (37 tuổi, quê ở Hà Nội) lấy chồng vào năm 2008. 8 năm sau khi kết hôn, vợ chồng chị có 3 người con. Năm 2016, anh Lưu Quý Triều, chồng chị Hoa quyết định sang Nhật Bản để lo kinh tế gia đình, chị ở lại Việt Nam chăm các con.



Một năm sau, chị nhờ cha mẹ ở quê phụ chăm 3 con rồi sang Nhật cùng chồng theo diện visa gia đình. Vợ chồng cùng làm việc, cố gắng ổn định cuộc sống nơi đất khách.

Nhiều lần xa con

Năm 2019, chị Hoa mang thai lần thứ 4. Lần này, chị quyết định về Việt Nam sinh con vì ở quê vẫn còn 3 con lớn đang đợi mẹ. Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, các đường bay bị hạn chế, chị không thể trở lại Nhật như dự định. Thời gian ở Việt Nam kéo dài, chị vừa chăm 4 con vừa mở một cửa hàng quần áo nhỏ để phụ chồng trang trải cuộc sống. Những năm tháng ấy khiến gia đình có một khoảng thời gian dài phải sống xa nhau.

Gia đình chị Hoa trong một lần đi chơi ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Cách đây 3 năm, vợ chồng quyết định đón cả 4 con sang Nhật. Với người mẹ, đây là một bước ngoặt lớn bởi lần đầu tiên các con cùng sinh sống với cha mẹ ở một môi trường hoàn toàn mới.

"Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là gia đình được ở cạnh nhau thì sẽ cố gắng từng chút một. Khó khăn chắc chắn có nhưng cứ làm rồi sẽ quen", chị Hoa chia sẻ.

Những ngày đầu ở Nhật không dễ dàng với chị Hoa, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là ngôn ngữ. Vốn tiếng Nhật của chị chưa tốt trong khi việc chăm sóc 4 con đòi hỏi phải thường xuyên giao tiếp với nhà trường, giáo viên và các cơ sở y tế.

Chị Hoa cố gắng từng ngày ẢNH: NVCC

Trong khi đó, công việc của anh Triều khá bận, không thể nghỉ để đồng hành cùng các con trong những việc này. Công việc của chị chủ yếu là làm bán thời gian nên phần lớn thời gian chăm sóc, đưa đón con và xử lý những việc phát sinh trong gia đình do chị đảm nhận.

"Có những lúc đứng giữa môi trường hoàn toàn xa lạ, bất đồng ngôn ngữ, mình cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi. Có những lúc nhìn các con mình tự hỏi: Bản thân có làm tốt không, Liệu mình có đang khiến các con bị thiệt thòi không", chị Hoa tâm sự.

Theo thời gian, 3 con lớn dần thích nghi với trường lớp còn con út cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở Nhật. Nhìn các con từng bước tự lập hơn, chị Hoa cũng cảm thấy những lo lắng ban đầu nhẹ đi phần nào.

"Ở đâu cũng được, miễn gia đình ở cùng nhau"

Cuộc sống của gia đình chị Hoa ở Nhật khá bận rộn nhưng theo một nhịp sinh hoạt quen thuộc. Mỗi sáng, cả nhà thức dậy khoảng 6 giờ 30. Các con lớn tự vệ sinh cá nhân, trong khi anh Triều phụ bé út vệ sinh cá nhân và giúp vợ phơi quần áo.

Gia đình chị Hoa trong đón Tết Nguyên đán năm 2026 ẢNH: NVCC

Chị Hoa cùng các con chuẩn bị bữa sáng và đồ dùng để mang theo khi đi học, đi làm. Anh Triều thường ra khỏi nhà trước, sau đó đến các con. Vì visa hạn chế nên một tuần chị Hoa chỉ làm 3 buổi, mỗi buổi kéo dài 6 tiếng từ 9 giờ - 15 giờ. Chị là người rời nhà cuối cùng, khoảng 7 giờ 45, để đi làm. Đến khoảng 17 giờ, chị Hoa và các con lần lượt trở về nhà. Chị cùng 2 con lớn chuẩn bị bữa tối.

"Cả nhà thường hỏi các con hôm nay đi học có vui không, ở trường có chuyện gì. Các con kể cho bố mẹ nghe. Ăn cơm xong thì các bé đi học bài, còn hai vợ chồng ngồi nói chuyện, kể cho nhau nghe hôm nay đi làm có chuyện gì", chị Hoa chia sẻ.

Ngoài công việc và chăm con, khi có thời gian rảnh, chị Hoa còn mượn một mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Chị muốn gia đình có thêm rau sạch để ăn, đồng thời tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt. Mảnh vườn nhỏ cũng trở thành khoảng thời gian để chị thư giãn sau những giờ chăm con, làm việc.

Nhìn lại hành trình từ Việt Nam sang Nhật rồi nhiều lần xa cách, đoàn tụ với các con, chị Hoa cho rằng điều khiến mình có thể tiếp tục cố gắng không phải điều gì quá lớn lao.

"Động lực của tôi đơn giản lắm, vợ chồng con cái ở cùng nhau thì ở đâu cũng được", chị Hoa nói.

Chị Hoa tranh thủ làm vườn rau ở Nhật ẢNH: NVCC

Sau này, khi các con lớn hơn, hai vợ chồng dự định trở về Việt Nam sinh sống. Với chị Hoa, Nhật Bản là nơi gia đình có những năm tháng làm việc, nuôi con và cùng chứng kiến các con trưởng thành.

3 năm kể từ ngày đón 4 con sang Nhật, chị Hoa không còn quá lo lắng như những ngày đầu. Người mẹ từng sợ hãi vì bất đồng ngôn ngữ giờ đã quen hơn với việc đưa con đến trường, gặp giáo viên, đưa con đi khám hay tự mình xử lý những việc thường ngày.

Việc làm vườn giúp chị thoải mái hơn sau thời gian đi làm, chăm con ẢNH: NVCC

Anh Triều vốn là người trầm tính nhưng rất thương vợ con và chịu khó làm việc. Anh luôn động viên vợ để cả hai cùng cố gắng có tương lai tươi đẹp trong thời gian tới. Với gia đình chị, cuộc sống nơi đất khách vẫn còn những điều phải học hỏi và thích nghi. Nhưng thay vì chờ mọi thứ trở nên hoàn hảo, cả nhà chọn cách cùng nhau vượt qua từng ngày. Điều chị Hoa trân trọng nhất lúc này là mỗi sáng được nhìn thấy các con thức dậy để chuẩn bị đi học và cả nhà quây quần bữa tối bên nhau.



