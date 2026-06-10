Mệnh lệnh từ trái tim

Thông tin vừa được các nhà nghiên cứu xác định sau quá trình đối khớp không ảnh thời chiến và thu thập lời kể nhân chứng đang mở ra hy vọng về một trong những cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Dự kiến, công tác khai quật sẽ được triển khai ngay trong đầu tháng 7.2026.

Trước đó, cuối tháng 5, lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trên đất Lào đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).

Đó không chỉ là những thông tin thời sự đáng chú ý mà còn là lời nhắc nhở rằng sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc, vẫn còn hàng trăm nghìn người con của đất nước chưa được trở về.

Sau hơn 2 tháng phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu giám định tại 3.651 phần mộ; đồng thời phát hiện thêm 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Một danh tính được xác định là thêm một người lính được gọi đúng tên mình sau nhiều thập niên vô danh. Vậy nên, đây là chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, hiện cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, thời gian không đứng về phía những người làm công tác tìm kiếm. Nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi. Ký ức chiến tranh dần phai mờ. Địa hình, địa vật thay đổi theo tốc độ phát triển của đất nước.

Hồi đầu tháng 4, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Nếu không hành động khẩn trương, quyết liệt và có cách làm phù hợp hơn, khoa học, tỉ mỉ, công phu, kiên trì và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng và nhân dân thì cơ hội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sẽ dần mất đi".

Để hoàn thành mục tiêu 500 ngày đêm phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt mới được tìm kiếm, quy tập… thực sự là cuộc chạy đua với thời gian.

Trong cuộc chạy đua ấy, bên cạnh sự tận tâm của lực lượng quy tập còn có thêm những trợ thủ công nghệ đắc lực. Từ bản đồ số, phần mềm quản lý dữ liệu, radar xuyên đất đến công nghệ sinh học và giám định ADN, nhiều giải pháp hiện đại đang được đưa vào phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Không chỉ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cũng đang hoàn tất văn bản pháp luật đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Bộ Công an đang hoàn thiện kế hoạch "Mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin", dự kiến triển khai đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 20.6.2026 - 20.7.2027.

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hay công tác "đền ơn, đáp nghĩa". Đó còn là trách nhiệm, lòng biết ơn, lời hứa của đất nước với những người con đã hiến dâng tuổi xuân, hy sinh vì Tổ quốc, như lời Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh: Đây là "mệnh lệnh từ trái tim" - một mệnh lệnh không cho phép chúng ta chậm trễ.