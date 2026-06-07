Công nhân đón tin vui

Vui không phải vì tất cả đều thuê được nhà ngay, nhưng phát biểu của Thủ tướng một lần nữa cho thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chỗ an cư của công nhân, những người trực tiếp sản xuất, những người gánh trọng trách quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Chúng ta đã chứng kiến những vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước, những địa phương có tăng trưởng kinh tế cao, bao năm qua đều nhờ thu hút một lượng lớn lao động từ khắp nơi về sinh sống, làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Họ chính là những người trực tiếp vận hành các dây chuyền sản xuất, công nghệ tiên tiến để tạo ra năng suất, ra của cải cho xã hội. Họ "an cư" thì sẽ có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt nhất để lao động hăng say, nâng cao tay nghề, kỹ năng, đổi mới sáng tạo... đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (DN), đáp ứng đòi hỏi của thị trường.

Thứ hai, ngân sách Nhà nước đứng ra đảm nhận thì chương trình nhà cho thuê mới có thể đẩy nhanh được. Bởi phân khúc này thời gian thu hồi vốn rất lâu, lên tới vài chục năm, nên rất khó thu hút DN tham gia ngay lập tức. Mà đợi tạo quỹ đất, xây dựng chính sách ưu đãi, tiêu chuẩn tiêu chí... thì phải mất thời gian. Nhà nước đứng ra làm trước vừa nhanh, vừa nắm rõ tất cả các vấn đề liên quan thì "thiết kế" chính sách kêu gọi vốn tư nhân hay các mô hình hợp tác công - tư sau đó sẽ sát sườn, hiệu quả hơn. Đơn cử, nhà cho thuê phải phù hợp với khả năng chi trả của công nhân nói riêng và người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp nói chung. Nhưng giá đất hiện rất cao, vậy muốn kêu gọi DN tham gia thì chi phí, thuế, vốn, lãi suất, thủ tục... dự án làm thế nào để thấp, rẻ, nhanh nhất? Đó là những vấn đề mà các bộ, ngành liên quan phải trả lời để đẩy nhanh chương trình nhà cho thuê vào cuộc sống. Cũng giống như nhiều lĩnh vực trước đây chỉ Nhà nước làm như cầu, đường, cao tốc, sân bay... thì giờ đây khối DN tư nhân đã đứng ra gánh vác rất hiệu quả. Chính sách đúng, trúng thì Nhà nước chỉ cần bỏ vốn mồi sẽ khơi thông các nguồn lực trong xã hội tham gia.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng, rất nhiều công nhân ở các tỉnh, thành trên cả nước bày tỏ mong muốn chương trình nhà cho thuê sẽ nhanh chóng triển khai ở nơi mình làm việc để có chỗ an cư. Điều này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực bởi theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Từ nay đến năm 2030 cũng là giai đoạn VN đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số để đến năm 2045, cột mốc 100 năm lập quốc trở thành đất nước giàu có và thịnh vượng. Phát triển nhà ở cho thuê để ổn định chỗ ở cho công nhân, lực lượng lao động nòng cốt; cho người nghèo, người có thu nhập thấp để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình phát triển của đất nước chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhà cho thuê, nhà ở xã hội, phải nhìn từ góc độ này mới thấy hết ý nghĩa của nó.

Những dự án nhà cho thuê đầu tiên sẽ được khởi công ngay trong tháng 6 này, các địa phương cũng đang quyết liệt rà soát quỹ đất, quỹ nhà; nhiều DN cũng đã hưởng ứng tham gia... Thị trường nhà ở đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.