Nụ cười trẻ thơ

Chúng tôi lại tất bật với những chuyến tổ chức đi thăm tặng quà, tiếp tục ký kết bảo trợ, khám bệnh và phát thuốc cho trẻ cũng như chuẩn bị tổ chức những chuyến vui chơi hè ý nghĩa cho các em…

Cùng các đồng nghiệp có mặt để phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) khám, phát thuốc, tặng quà của nhà tài trợ cho 100 trẻ mồ côi tại tòa soạn Báo Thanh Niên, trong tôi tràn đầy cảm xúc về những mùa hè đã đi qua kể từ đợt dịch Covid-19 vào 5 năm trước.

Mùa hè 2021 đến với nhiều gia đình tại TP.HCM như một cơn bão khốc liệt cướp đi nhiều sinh mạng. Vào thời điểm này năm ấy, cha mẹ các em phải vào khu cách ly, vào bệnh viện để giành giật sự sống. Bên cạnh những chiếc máy liên quan đến dấu hiệu sinh tồn hoạt động hết cỡ, bóng dáng những chiếc áo blouse trắng túc trực ngày đêm với hy vọng cha mẹ các em có thể trở về với những mái đầu trẻ thơ đang mong ngóng ở nhà.

Giờ đây, trong những ngày mùa hè của năm 2026 này, trong sự xúc động của gia đình các trẻ và những người làm báo, những chiếc áo blouse trắng ấy lại ân cần thăm khám, trao từng hộp thuốc, tư vấn, khuyên nhủ các em về chuyện ăn uống, giờ giấc học tập, sinh hoạt.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng những người thực hiện chương trình đi lại hỏi han mỗi khi các em rời bàn bác sĩ với toa thuốc, túi thuốc cùng nhiều món quà trên tay. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Tôi mong rằng chương trình khám, tư vấn và phát thuốc chăm sóc sức khỏe sẽ giúp các em mạnh khỏe hơn để học tập và trưởng thành, trong hiện tại và cả tương lai sau này".

Bà Phạm Thị Ngoan, bà ngoại của hai cháu Khôi Nguyên (lớp 4) và An Nhiên (mẫu giáo), vừa kể về chuyện mỗi ngày lớn lên của hai đứa trẻ với sự đồng hành bền bỉ của những người làm chương trình và các nhà bảo trợ, vừa khoe với chúng tôi những hình ảnh bé gái An Nhiên vui đùa, hát hò, nhảy múa tung tăng với nụ cười tươi rói.

Ngồi cạnh bà, hai cháu mải miết nói cười, nụ cười bừng sáng như xua tan dấu ấn cay nghiệt những tháng ngày đã qua. Ở bà Ngoan như không còn chút dấu vết nào về giọng nói thảng thốt lúc bà liên hệ với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên sau khi con gái bà ra đi do trận dịch quái ác, khi bé An Nhiên chỉ vừa được mấy ngày tuổi.

Nụ cười ấy, chúng tôi cũng thấy nổ bừng trên môi hai chị em sinh đôi Minh Tâm, Minh Thảo đang lứa tuổi tiểu học; trên gương mặt sáng sủa của bé Huỳnh Minh Khôi vừa tròn 5 tuổi, và từ mấy đứa cháu trai, cháu gái của ông bà Hàng Hữu Nghĩa - Phùng Thị Lan…

Mỗi mùa hè qua đi, rồi mỗi năm học đến, trong nhiều lần gặp gỡ suốt 5 năm qua, chứng kiến sự thay đổi tích cực của các em, những người làm báo Thanh Niên và những nhà bảo trợ cùng bạn đọc từ khắp nơi càng có thêm động lực để chung tay dìu dắt, nâng đỡ các em bước tiếp cho đến khi khôn lớn, trưởng thành.