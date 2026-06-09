Vị thế kiến tạo

Bắt đầu từ sáng kiến do VN đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở Indonesia vào tháng 9.2023, đây là lần thứ 3 diễn đàn trên được tổ chức bởi VN, nhằm chung tay định hình tương lai của ASEAN. Để hướng đến mục tiêu này, 5 phiên toàn thể của diễn đàn gồm các nội dung: Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi; Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột; Ứng dụng trí tuệ trong ASEAN - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới; Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.

Rõ ràng, cả 5 nội dung trên đều là những thách thức sát sườn mà thế giới nói chung, ASEAN nói riêng, đang đối mặt trước các cuộc xung đột, sự bất ổn thương mại do các chính sách bảo hộ, quá trình tái cấu trúc các chuỗi cung ứng, tắc nghẽn dòng chảy năng lượng…

Đây cũng chính là những điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra trong bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La vừa diễn ra ở Singapore. Với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", bài phát biểu vừa nêu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện cô đọng bằng 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong đó, công nghệ mới - nổi bật là trí tuệ nhân tạo - đang khiến các thách thức phức tạp hơn khi tạo ra cơ hội lẫn rủi ro. Song song việc đặt vấn đề, bài phát biểu cũng đưa ra định hướng giải quyết rõ ràng nên nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Chính vì thế, AFF 2026 là hành động nối tiếp của VN trong nỗ lực định hướng giải quyết các thách thức mà ASEAN đối mặt để kiến tạo tương lai chung của khối, đúng như nội dung chủ đề đặt ra. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm xuyên suốt của VN cùng kiến tạo nền tảng hợp tác khu vực, chung tay giải quyết các thách thức chung. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin hướng đến việc AFF trở thành một diễn đàn đối ngoại mới dựa vào năng lực dẫn dắt, tầm nhìn chiến lược và cam kết của VN - vốn được minh chứng qua 2 lần tổ chức thành công vào năm 2024 và 2025.

Thực tế, VN cũng đã trở thành điểm đến được thế giới đặt niềm tin vào việc giải quyết các thách thức chung của nhân loại. Điển hình, cuối năm ngoái, LHQ hợp tác với VN để tiến hành lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Trước thách thức chung về tội phạm mạng trên toàn thế giới, việc đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội trở thành một dấu ấn của VN trên trường quốc tế.

Qua các dấu ấn đã được chứng minh, VN đang ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, vị thế kiến tạo giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế.