Mẹo hay dễ làm để bạn tránh tăng cân sau tuổi 50

Tất nhiên, một trong những yếu tố chính là sự thay đổi đột ngột của hoóc môn xảy ra trong thời kỳ mãn kinh. Thay đổi nội tiết tố khiến khó ngủ ngon hơn, đói và thèm ăn, đặc biệt là các loại thực phẩm nhiều calo.



Nhưng các nhà nghiên cứu hàng đầu của Úc, giáo sư David Raubenheimer và giáo sư Steve Simpson, chuyên gia về nguyên nhân của bệnh béo phì, đã phát hiện ra một nguyên nhân đáng chú ý: Thiếu đạm (protein), tờ NY Breaking đưa tin.

Họ cho rằng tăng cân ở tuổi trung niên xảy ra chủ yếu là do khi già đi, đặc biệt là khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, nhu cầu về protein tăng lên, dẫn đến ăn nhiều hơn trong tiềm thức nhằm tăng lượng protein nạp vào. Nhưng lại tiêu thụ nhiều calo ở dạng đồ ăn vặt.

Rất may là trong một bài báo gần đây được đăng trên một tạp chí nghiên cứu của Đại học Royal College of Obstetricians and Gynecologists của Anh BJOG, hai nhà khoa học nói rằng để ngăn chặn điều này, chỉ cần tăng lượng protein lên vài phần trăm, theo NY Breaking.

Chỉ cần thay thế các món ăn vặt nhiều đường bằng nhiều thực phẩm giàu protein, như trứng, thịt, cá, các loại đậu hoặc đậu phụ, bạn sẽ cảm thấy ít thèm ăn hơn.

Tăng lượng protein tiêu thụ ở cả nam giới và phụ nữ trong độ tuổi trung niên không chỉ giúp ngăn ngừa tăng cân mà còn giảm nguy cơ loãng xương và ngăn ngừa mất khối lượng cơ, bởi protein cũng rất quan trọng đối với xương và cơ bắp chắc khỏe.

Tại sao tăng cường thêm protein lại có tác dụng?

Khi mãn kinh, sự sụt giảm estrogen dẫn đến sự gia tăng phân hủy protein được lưu trữ dưới dạng mô trong cơ thể.

Đồng thời, khi già đi, cơ thể trở nên kém hiệu quả hơn trong việc hấp thụ và sử dụng protein.

Protein cũng có tác dụng ngăn ngừa cơn đói. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều protein hơn đã ăn trung bình ít hơn 210 calo mỗi ngày. Họ cũng cảm thấy no lâu hơn.

Một phần là do ăn protein làm giảm mức độ hoóc môn đói ghrelin trong khi tăng mức độ của loại hoóc môn giúp cảm thấy no.

Cách tăng cường protein

Nghiên cứu cho thấy tốt nhất nên chia đều lượng protein tiêu thụ trong ngày, thay vì chỉ nạp vào một bữa ăn, và bữa sáng giàu protein là cách đặc biệt tốt để ngăn chặn cơn đói vào cuối ngày.

Thực phẩm giàu protein bao gồm: Trứng, cháo yến mạch thô, sữa chua không đường, các loại thịt như thịt bò, thịt heo hoặc thịt gà hoặc cá; các loại hạt và hạt quinoa, các loại đậu, đậu phụ, theo NY Breaking.