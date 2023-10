Messi chưa hẹn ngày trở lại, Inter Miami hòa nhọc nhằn New York City FC

Messi đã nghỉ thi đấu trận thứ 3 liên tiếp cho Inter Miami. Danh thủ người Argentina chỉ thi đấu có 37 phút trong 23 ngày trở lại đây, kể từ sau trận đội tuyển Argentina thắng Ecuador 1-0 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ ngày 8.9. Trận này Messi ghi bàn duy nhất từ quả sút phạt tuyệt đẹp, nhưng gần cuối trận anh bất ngờ xin thay người. Mọi rắc rối về chấn thương của danh thủ này cũng xảy ra kể từ đây.

Messi (thứ 3 từ trái sang) đến sân ủng hộ đội nhà thi đấu và chụp ảnh với người hâm mộ CHỤP MÀN HÌNH

"Một nguồn tin chỉ ra rằng Messi bị rách gân kheo dài 2 cm, được xác nhận qua chụp MRI. Có khả năng anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải MLS. Chấn thương của Messi xảy ra trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khi đội tuyển Argentina gặp Ecuador, trước khi tái phát trong trận gặp Toronto FC ngày 21.9", nhà báo Caden DeLisa ở TP.Miami cho biết.

Trước đó, HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina chỉ tiết lộ Messi cần nghỉ ngơi vì thi đấu quá tải. Trong khi HLV Tata Martino của Inter Miami cho biết: "Messi gặp khó chịu ở mô sẹo chấn thương cũ, cũng như cần hồi phục thể lực do thi đấu quá nhiều".

Vắng Messi và cả hậu vệ Jordi Alba, Inter Miami vừa để thua Houston Dynamo FC với tỷ số 1-2 ở trận chung kết Cúp nước Mỹ (US Open Cup) ngày 28.9. Trước trận đấu tiếp theo gặp New York City FC tại giải MLS mang tính chất then chốt tranh suất play-off, Messi đã trở lại tập luyện. Nhưng giờ chót HLV Tata Martino vẫn loại anh khỏi danh sách thi đấu. Tương tự là Jordi Alba do chưa hồi phục thể lực.

Không có 2 danh thủ này, Inter Miami thi đấu hết sức khó khăn. Một mình danh thủ còn lại là Sergio Busquets không thể giúp các cầu thủ khác của Inter Miami thi đấu thăng hoa như thời gian vừa qua.

Inter Miami (giữa) thi đấu đầy chật vật trước New York City FC CLB Inter Miami

Inter Miami trải qua 3 trận gần đây không thắng, với 2 hòa và 1 thua CLB Inter Miami

Inter Miami có ưu thế sân nhà, nhưng chịu nhiều sức ép trước đối thủ New York City FC. Họ còn bị dẫn trước ở phút 77 khi Santiago Rodriguez ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách New York City FC. Phải đến những phút bù giờ, tiền đạo Tomas kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 90+5 cho Inter Miami.

Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Inter Miami tại giải MLS, sau trận hòa Orlando City SC cũng với tỷ số 1-1. Inter Miami tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS 2023 với 33 điểm sau 30 trận. Họ còn thua đội đang xếp vị trí thứ 9 có suất play-off 4 điểm, nhưng đấu ít hơn 1 trận.

Inter Miami chỉ còn 4 trận tại giải MLS để hy vọng giành suất vào vòng play-off, cũng như đang rất cần sự trở lại của Messi để tìm lại chiến thắng.