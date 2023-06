Messi ghi bàn thắng nhanh nhất sự nghiệp, đội tuyển Argentina thắng dễ đội tuyển Úc

Bước vào màn so tài trên SVĐ Công nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cả HLV Scaloni của đội tuyển Argentina và HLV Graham Arnold của đội tuyển Úc không có nhiều sự thay đổi so với trận đấu gần đây nhất mà 2 đội gặp nhau. Về phần nhà đương kim vô địch của World Cup 2022, những cầu thủ quen thuộc như Messi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez hay thủ thành Martinez vẫn được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, đại diện của châu Á cũng chỉ thay đổi 4 vị trí so với trận đấu diễn ra cách đây 6 tháng trên đất Qatar.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Argentina đã tràn lên phần sân của đối thủ. Chỉ mất 90 giây, đội tuyển đến từ Nam Mỹ đã tìm được bàn thắng. Xuất phát từ một pha bóng thiếu tập trung của đội tuyển Úc, cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea, Enzo Fernandez đã cướp được bóng và chuyền cho Messi. Trong một tư thế trống trải, Messi đã thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, mang về bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Argentina. Đáng chú ý, đây là bàn thắng nhanh nhất trong sự nghiệp mà đội trưởng của đội tuyển Argentina thực hiện. Đồng thời, đây đã là trận thứ 7 liên tiếp siêu sao 36 tuổi ghi bàn cho đội tuyển Argentina, chuỗi trận lập công dài nhất sự nghiệp quốc tế của anh.

Messi ghi bàn đẳng cấp ngay ở giây 90 của trận đấu REUTERS

Có được bàn thắng sớm, nhà vô địch của World Cup 2022 tiếp tục chơi lấn lướt đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Messi còn suýt chút nữa nâng tỉ số lên 2-0, nhưng đáng tiếc cú lốp bóng của anh đã đưa bóng đi vọt xà.

Ở bên kia chuyến tuyến, đội tuyển Úc cũng thi đấu đầy cố gắng. Tuy nhiên, sự vô duyên của Mitch Duke và Jordan Bos đã khiến đội tuyển đến từ “Xứ sở chuột túi” không 1 lần đưa được bóng vào lưới của đối thủ trong xuyên suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Đội tuyển Úc thi đấu đầy cố gắng trước đội tuyển Argentina REUTERS

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển Argentina tiếp tục nắm giữ thế trận và uy hiếp khung thành của thủ môn Mathew Ryan. Messi và Di Maria tiếp tục có những cơ hội nhưng cả 2 đều bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Phải đến phút 68 của trận đấu, đội tuyển Argentina mới có bàn thắng thứ 2. Xuất phát từ đường chuyền thuận lợi của Rodrigo de Paul, trung vệ German Pezzella dễ dàng đánh đầu vào lưới đội tuyển Úc, ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu.

Sau trận đấu với đội tuyển Úc, đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu di chuyển đến Jakarta để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19.6. Đáng chú ý, ở màn so tài này, đội trưởng Messi sẽ không góp mặt do anh sẽ đến Inter Miami, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức gia nhập đội bóng đang thi đấu ở giải Bóng đá nhà nghề Mỹ.