Messi lĩnh xướng đội hình tiêu biểu lượt đầu World Cup 2026, thủ môn Vozinha, Haaland cùng Mbappe cũng có mặt

Vozinha - biểu tượng cho cú sốc mang tên Cabo Verde

Nếu phải chọn ra một cầu thủ tạo nên bất ngờ lớn nhất lượt trận đầu tiên, đó có lẽ là thủ môn Vozinha của Capo Verde. Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu đã có trận đấu xuất thần trước đội tuyển Tây Ban Nha, thực hiện hàng loạt pha cứu thua quan trọng để giúp đội nhà giành trận hòa lịch sử 0-0. Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về mọi mặt, Cabo Verde vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của thủ môn giàu kinh nghiệm này.

Không quá khi nói rằng Vozinha chính là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của những đội bóng bị đánh giá thấp tại World Cup 2026.

Vozinha có màn thể hiện xuất sắc trước các chân sút của Tây Ban Nha, giúp Cabo Verde có 1 điểm lịch sử ẢNH: REUTERS

Hàng thủ: Những người hùng thầm lặng

Hàng phòng ngự của đội hình tiêu biểu được Opta đưa ra gồm Amir Murillo (Panama), Roberto Lopes (Cabo Verde), Harry Souttar (Úc) và Antonee Robinson (Mỹ).

Roberto Lopes và Harry Souttar là hai trung vệ gây ấn tượng mạnh nhất ở lượt đấu mở màn. Trong khi Roberto Lopes liên tục chơi lăn xả, góp công lớn giúp Cabo Verde giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha thì Souttar tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh nơi hàng thủ đội tuyển Úc trong chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

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Ở hai biên, Murillo và Robinson mang đến sự cân bằng giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Đặc biệt, Robinson là một trong những nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển Mỹ trong trận thắng đậm Paraguay, liên tục tạo ra sức ép từ hành lang trái bằng những pha leo biên tốc độ.

Antonee Robinson (trái) lên công về thủ nhịp nhàng, góp phần không nhỏ vào chiến thắng đậm của chủ nhà Mỹ ngày ra quân ẢNH: REUTERS

Tuyến giữa: Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Tuyến giữa của đội hình tiêu biểu chứng kiến sự xuất hiện của Weston McKennie (Mỹ) và Ayyoub Bouaddi (Ma Rốc).

McKennie tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội tuyển Mỹ. Tiền vệ đang khoác áo Juventus hoạt động năng nổ, tham gia trực tiếp vào nhiều tình huống tấn công và đóng vai trò kết nối giữa các tuyến. Trong khi đó, Bouaddi là một trong những phát hiện thú vị nhất sau lượt trận đầu tiên. Dù mới 18 tuổi, tài năng của Ma Rốc vẫn chơi đầy tự tin trước Brazil, kiểm soát nhịp độ trận đấu và cho thấy tố chất của một ngôi sao lớn trong tương lai.

Ayyoub Bouaddi (trái) làm lu mờ hàng tiền vệ của đội tuyển Brazil ngay trận đầu tiên World Cup ẢNH: REUTERS

Hàng công trong mơ với Messi, Mbappe và Haaland

Trên hàng công, không bất ngờ khi Lionel Messi trở thành tâm điểm của đội hình tiêu biểu. Sau khi đưa Argentina vô địch World Cup 2022, nhiều người tin rằng giải đấu tại Bắc Mỹ sẽ chỉ là lời chia tay đẹp của anh. Tuy nhiên, Messi lại khiến cả thế giới phải ngả mũ khi lập hat-trick ngay trong trận ra quân. Màn trình diễn đó không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi mà còn đưa Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose (Đức).

Messi chắc chắn là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất ở lượt đầu World Cup với cú hat-trick ấn tượng vào lưới Algieria ẢNH: REUTERS

Chơi ngay phía trên Messi ở hàng tiền đạo là Erling Haaland (Na Uy) và Kylian Mbappé (Pháp) - hai chân sút được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm tới. Haaland có màn ra mắt World Cup đáng nhớ khi ghi cú đúp, giúp đội tuyển Na Uy thắng đậm đại diện châu Á là Iraq 4-1. Như thường lệ, ngoài khả năng săn bàn ấn tượng, tiền đạo của Man City liên tục đe dọa khung thành Iraq bằng khả năng chọn vị trí và làm tường đầy sức mạnh.

Trong khi đó, Mbappé tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Sau hiệp đấu đầu tiên khá im ắng trước Senegal, đội trưởng đội tuyển Pháp bùng nổ trong hiệp hai với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp "Les Bleus" giành chiến thắng 3-1.

Suất còn lại trên hàng công thuộc về Yan Diomande. Tài năng trẻ của Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến trong chiến thắng trước Ecuador, giúp đội nhà có thắng lợi quan trọng 1-0.

Mbappe có cú đúp trận ra quân vào lưới đối thủ khó chịu Senegal ẢNH: REUTERS

Haaland cũng không chịu kém cạnh, có 2 bàn vào lưới đội tuyển ẢNH: REUTERS

Đội hình xuất sắc nhất lượt đấu đầu tiên theo lựa chọn của chuyên gia Opta ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Opta cho rằng, đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên phản ánh rõ nét những gì đã diễn ra tại World Cup 2026. Bên cạnh sự tỏa sáng của các siêu sao quen thuộc như Messi, Mbappe và Haaland, giải đấu cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những đội tuyển không được đánh giá cao như Cabo Verde hay Ma Rốc. Ngoài những gương mặt trên, các cầu thủ như Harry Kane (Anh), Nico Schlotterbeck (Đức) hay Kai Havertz (Đức) cũng có màn thể hiện nổi bật, xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu sau lượt đấu đầu tiên.