Messi trở lại tập luyện mang tin vui cho PSG

Ở giải The Best của FIFA, Messi thua sít sao tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich (44 so với 48), dù đoạt Quả bóng vàng của tạp chí France Football.

Tuy nhiên, sau lễ trao giải này và phần thắng thuộc về Lewandowski, báo chí Đức vẫn không nguôi ngoai, khi vẫn chỉ trích Messi thiếu tôn trọng ngôi sao người Ba Lan như chỉ cười lúc cầu thủ này được thông báo thắng giải The Best. Ngoài ra, tiết lộ phiều bầu của siêu sao người Argentina cũng không có tên tiền đạo số 1 của Bayern Munich, trong khi cầu thủ này lại bầu cho Messi ở vị trí thứ 2.

Do đó, tờ Sport Bild của Đức từng rất ấm ức cho Lewandowski khi thua Quả bóng vàng, cho rằng Messi rõ ràng không có ý tôn trọng ngôi sao người Ba Lan như những gì từng nói trong lễ trao Quả bóng vàng hồi cuối tháng 11 năm ngoái.

Mặc dù vậy, Lewandowski đã lên tiếng nhằm giảm bớt sự căng thẳng khi cho rằng: “Messi đã nói những lời thiện cảm thật sự. Còn về sự lựa chọn của anh ấy ở giải The Best, tôi hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định. Tôi nghĩ, bản thân mình không làm gì sai để Messi tức giận, ngoại trừ những cuộc gặp trên sân cỏ. Do đó, tôi hy vọng mọi thứ đều ổn”.





Trong khi đó, Messi không có sự phản ứng nào từ sauthất bại ở giải The Best, siêu sao người Argentina có vẻ đã rất hài lòng với một năm 2021 đầy sóng gió trong sự nghiệp khi phải rời Barcelona, nhưng lại đạt ước nguyện vô địch Copa America cùng đoạt Quả bóng vàng lần thứ 7.

Hiện Messi đã trở lại tập luyện bình thường sau khi khỏi bệnh Covid-19 để hướng tới một năm 2022 tốt đẹp hơn, trong đó sẽ tập trung phần còn lại mùa giải cho PSG và tuyển Argentina dự World Cup 2022 tại Qatar cuối năm nay.

Siêu sao Messi cũng mang tin vui cho PSG, khi vừa được LĐBĐ Argentina đồng ý không gọi tập trung thi đấu các trận thủ tục còn lại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ cuối tháng 1, nên sẽ có nhiều thời gian hơn cho đội bóng thành Paris hướng đến các trận đấu tại giải Ligue 1 sắp tới, đặc biệt ở Champions League gặp Real Madrid tại vòng 1/8 từ giữa tháng 2.