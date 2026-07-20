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Thể thao World Cup 2026

Messi và nỗi ám ảnh mang tên 'siêu dự bị'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
12 năm sau khoảnh khắc Mario Gotze khiến Argentina chết lặng tại Maracana (Brazil), Messi và các đồng đội một lần nữa gục ngã trước một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Thế trận khác đi, nhưng kịch bản không đổi

Chung kết World Cup 2014 tại Brazil vẫn là ký ức đau đớn bậc nhất trong sự nghiệp Messi. Trận đấu giằng co giữa Đức và Argentina được định đoạt ở phút 113 hiệp phụ. Mario Gotze, cầu thủ vào sân thay Miroslav Klose trước đó, khống chế đường chuyền của Andre Schurrle rồi vô lê tung lưới thủ môn Sergio Romero, ấn định chiến thắng 1-0 cho Đức. Đó là bàn thắng của một cầu thủ dự bị, đến ở thời điểm không ai ngờ tới, và đã chôn vùi giấc mơ vô địch đầu tiên của Messi.

Messi và nỗi ám ảnh mang tên 'siêu dự bị' - Ảnh 1.

Messi đượm buồn khi nhận tấm HCB

ẢNH: REUTERS

12 năm sau, Argentina chơi lép vế trước Tây Ban Nha, cần đến sự xuất sắc của thủ môn Martinez để đưa trận đấu vào đến hiệp phụ. Tuy nhiên, kịch bản cuối cùng vẫn như thế.

Ferran Torres, người được HLV Luis de la Fuente tung vào sân thay Mikel Oyarzabal từ phút 62, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 106 hiệp phụ, hạ gục Emiliano Martinez và mang về chức vô địch thứ hai trong lịch sử cho Tây Ban Nha. Cũng giống như Gotze năm nào, Torres xuất hiện đúng vào thời điểm hai đội đã bào mòn thể lực sau 90 phút chính thức, biến những phút cuối hiệp phụ trở thành nơi định đoạt số phận trận đấu.

Messi và nỗi ám ảnh mang tên 'siêu dự bị' - Ảnh 2.

Torres (7) ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha sau đường kiến tạo của Williams (17)

ẢNH: REUTERS

Kỷ lục buồn của Argentina

Thất bại lần này còn kéo theo một cột mốc không mấy vui vẻ cho bóng đá Argentina. Đây là lần thứ 4 đội bóng áo xanh trắng phải nhận ngôi á quân tại một kỳ World Cup, sau các năm 1930, 1990 và 2014, qua đó san bằng kỷ lục về số lần về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu, ngang bằng với Đức.

Với Messi, đây nhiều khả năng là lần cuối cùng anh khoác áo Argentina tại một kỳ World Cup, khi ngôi sao 39 tuổi từng nhiều lần úp mở về khả năng giải nghệ ở cấp độ đội tuyển sau giải đấu này.

Sự nghiệp lẫy lừng của anh vì thế khép lại đấu trường World Cup với một chiếc cúp vô địch (2022) và hai lần về nhì (2014 và 2026). Và cả 2 lần đều bị định đoạt bởi những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, một sự trớ trêu mà có lẽ chính Messi cũng khó lòng lý giải.

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