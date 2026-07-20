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Thể thao World Cup 2026

Chấm điểm Tây Ban Nha - Argentina: Người nhện Martinez cao chót vót vì giúp 'cựu vương' thoát cảnh thua đậm

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Nếu Elimiano Martinez không chơi xuất sắc, đại diện Nam Mỹ đã có thể phải nhận thất bại đậm hơn trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam).

Những con số thuyết phục

Hàng thủ Tây Ban Nha là điểm sáng khi giúp đội bóng giữ sạch lưới trận thứ 7 tại giải. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi chơi cực kỳ chắc chắn với điểm số 8,2, cao thứ hai trận đấu, trong khi đội trưởng Rodri là cầu thủ hay nhất sân với 8,5 điểm nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và đánh chặn ở khu trung tuyến. Thủ môn Unai Simon do ít hoạt động (Argentina chỉ tung ra 2 pha dứt điểm) nên chỉ nhận 6,4 điểm.

Chấm điểm Tây Ban Nha - Argentina: Người nhện Martinez cao chót vót vì giúp 'cựu vương' thoát cảnh thua đậm- Ảnh 1.

Điểm số chi tiết đội hình ra sân trận chung kết

ẢNH: SOFASCORE

Ở hàng công, Lamine Yamal (7,3 điểm) tiếp tục là nhân tố gây đột biến với những pha đi bóng khó chịu, trong khi Dani Olmo (7,0) và Mikel Oyarzabal (6,7, được thay ra ở phút 62 nhường chỗ cho Ferran Torres) đóng vai trò kết nối lối chơi.

Đáng chú ý, chính người vào sân thay người Ferran Torres (7,3) mới là cái tên tỏa sáng nhất khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp phụ thứ 2. Các cầu thủ vào sân khác như Pedri (7,4) và Mikel Merino (7,1) cũng để lại điểm nhấn. Điểm trung bình toàn đội của Tây Ban Nha đạt 7,08 - phản ánh đúng thế trận áp đảo mà đại diện châu Âu tạo ra trong phần lớn thời gian thi đấu.

Messi không thể tạo khác biệt

Nếu không có một Emiliano Martinez xuất thần với điểm số 9,6 (cao nhất trận), cách biệt trên bảng tỷ số có thể đã lớn hơn nhiều. Thủ thành người Argentina thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước sức ép liên tục của Tây Ban Nha trong cả 120 phút, dù cuối cùng vẫn phải nhận bàn thua ở phút 106.

Đội trưởng Messi (7,2) vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Argentina khi là trung tâm của hầu hết các đường lên bóng. Tuy nhiên, anh không tạo được nhiều cơ hội.

Chấm điểm Tây Ban Nha - Argentina: Người nhện Martinez cao chót vót vì giúp 'cựu vương' thoát cảnh thua đậm- Ảnh 2.

Martinez phải đối diện 20 pha dứt điểm bên phía Tây Ban Nha

ẢNH: REUTERS

Điểm trừ lớn nhất thuộc về Enzo Fernandez, người chỉ đạt 5,9 điểm (thấp nhất trận), sau khi nhận 2 thẻ vàng, trong đó pha vào bóng với Pau Cubarsi ở phút bù giờ hiệp 2 khiến anh phải rời sân sớm và đẩy Argentina vào thế chơi thiếu người trong suốt hiệp phụ.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện để Tây Ban Nha gia tăng sức ép và cuối cùng tìm ra bàn thắng quyết định. Điểm trung bình toàn đội của Argentina chỉ đạt 6,71, thấp hơn đáng kể so với đối thủ, phản ánh một trận chung kết mà đại diện Nam Mỹ chủ yếu phải phòng ngự và tin tưởng vào phép màu từ Messi cùng người gác đền Emiliano Martinez.

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