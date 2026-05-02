Meta mất 20 triệu người dùng trong quý đầu năm 2026

Khương Nha
02/05/2026 18:39 GMT+7

Trong ba tháng đầu năm, 20 triệu người dùng của Meta đã rời bỏ các nền tảng phổ biến như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp.

Trong báo cáo hoạt động được công bố cuối tháng 4, Meta cho biết số người dùng hoạt động hằng ngày của công ty đã giảm 20 triệu người trong quý đầu năm 2026. Con số này tính tổng người dùng trên các nền tảng Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.

Meta cho rằng sự sụt giảm này là do "gián đoạn internet ở Iran và Nga hạn chế truy cập WhatsApp". Tuy nhiên, lý giải này không thực sự thuyết phục vì công ty tính tổng các ứng dụng, không xác định được nền tảng nào đang sụt giảm nhiều nhất. 

Meta mất 20 triệu người dùng trong quý đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Ứng dụng Facebook trên App Store

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo The Verge, nếu một mạng xã hội hàng đầu thế giới mất đi lượng lớn người dùng mỗi ngày, việc gộp chung các nền tảng khác để báo cáo như Meta là chiến thuật dễ hiểu.

Sự sụt giảm của Meta diễn ra trong bối cảnh các đối thủ như TikTok liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng, YouTube cũng tìm nhiều cách để đổi mới, còn Facebook bị ví như "nền tảng của người già". Tính năng Reels của Facebook vẫn đang chật vật để tìm chỗ đứng trong lòng giới trẻ. 

Trong lúc người dùng sụt giảm, Meta tiếp tục kế hoạch tăng chi tiêu vốn dự kiến cho năm 2026 lên 125 - 145 tỉ USD. Hãng lấy lý do giá linh kiện cao và trung tâm dữ liệu trong tương lai cần được mở rộng. Bà Susan Li, Giám đốc tài chính của Meta, cho biết trong quá khứ, công ty đã đánh giá thấp nhu cầu về điện toán, do đó họ cần thay đổi nguồn vốn chi tiêu.

Trước đó, Meta từng vung tiền để lôi kéo các nhà sáng tạo nội dung từ YouTube, TikTok. Hãng từng tuyên bố các nhà sáng tạo sở hữu trên 1 triệu người theo dõi trên TikTok hoặc YouTube sẽ nhận được khoản thù lao 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng) mỗi tháng nếu đăng tối thiểu 15 video ngắn (Reels) lên Facebook. Với những người có từ 100.000 người theo dõi, mức thưởng sẽ là 1.000 USD.

Dù số lượng người dùng sụt giảm, doanh thu của Meta vẫn đạt mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Từ 42,3 tỉ USD trong cùng kỳ năm ngoái, quý 1/2026, doanh thu của tập đoàn tăng lên 56,3 tỉ USD, tương đương mức tăng 33%.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của Meta cũng sinh lời. Đơn vị Reality Labs chuyên sản xuất thiết bị đeo và thiết bị thực tế ảo đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 4,03 tỉ USD trong ba tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, bộ phận này từng hai lần sa thải nhân viên.

Cổ phiếu của Meta đã giảm hơn 7% sau báo cáo kinh doanh của quý 1/2026.

