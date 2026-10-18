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    MG ZS mới có gì cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị?

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    MG ZS thế hệ mới gia nhập thị trường Việt Nam với thiết kế thay đổi, nhiều công nghệ và động cơ hybrid. Mức giá 668 triệu đồng giúp mẫu xe này tăng lực cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị vốn đã rất chật chội.

    MG ZS thế hệ mới có gì cạnh tranh các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam?

    Phân khúc SUV đô thị cỡ B tại Việt Nam hiện đang quy tụ hàng loạt mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, MG tiếp tục trình làng thêm mẫu ZS thế hệ mới với nhiều thay đổi so với đời tiền nhiệm.

    MG ZS thế hệ mới có gì cạnh tranh nhóm SUV đô thị? - Ảnh 1.
    MG ZS thế hệ mới có gì cạnh tranh nhóm SUV đô thị? - Ảnh 2.

    MG ZS thế hệ mới thay đổi thiết kế và nâng cấp trang bị tiện nghi so với đời tiền nhiệm

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Ngoại hình MG ZS mới được làm trẻ trung và cá tính hơn, nổi bật với cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt tổ ong kích thước lớn cùng bộ mâm 18 inch phay hai màu. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh với đèn hậu LED mới và thiết kế cốp sau mềm mại hơn. Kích thước tổng thể mẫu xe này lớn hơn những đối thủ dùng động cơ hybrid khác như Honda HR-V và Toyota Yaris Cross.

    Bên trong, MG ZS được nâng cấp về công nghệ với màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động và chế độ lái thể thao. Vô-lăng tích hợp nhiều phím điều khiển các tính năng hỗ trợ lái ADAS, trong khi khu vực bệ trung tâm được thiết kế gọn gàng hơn với cần số kiểu mới.

    MG ZS thế hệ mới có gì cạnh tranh nhóm SUV đô thị? - Ảnh 3.

    Không gian nội thất MG ZS thế hệ mới được làm mới trông hiện đại và gọn gàng hơn

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Điểm đáng chú ý nhất trên MG ZS thế hệ mới nằm ở hệ truyền động hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm, truyền động qua hộp số hybrid 3 cấp tới cầu trước. Thông số này giúp MG ZS 2026 trở thành mẫu xe mạnh hàng đầu phân khúc SUV đô thị hạng B, tính chung cả xe dùng động cơ tăng áp và hybrid.

    Với giá bán 668 triệu đồng, MG ZS thế hệ mới không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe SUV đến từ Trung Quốc mà còn hướng tới nhóm xe Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc. Thiết kế mới, khoang nội thất nhiều công nghệ và hệ truyền động hybrid là những yếu tố MG kỳ vọng giúp ZS tạo sức hút trên thị trường.

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