Microsoft đang biến Windows thành hệ điều hành 'đáng sợ'

Cách nay vài ngày, Microsoft đã công bố rằng Windows đang tiến tới việc trở thành một "Agentic OS", tức là tích hợp các chức năng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hoạt động tự động. Trong tài liệu mới công bố, công ty cho biết những tính năng mới hiện đã được triển khai cho các thành viên Windows Insider.

Windows sắp trở thành hệ điều hành 'biết làm việc'

Theo PCGamer, một trong những tính năng nổi bật được liệt kê có tên "Copilot Actions" sẽ cho phép AI tương tác với các tệp cục bộ. Microsoft mô tả Copilot Actions như một "cộng tác viên kỹ thuật số" có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp giúp người dùng nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc.

Windows bước vào kỷ nguyên "hệ điều hành tự động" ẢNH: MICROSOFT

Copilot Actions sẽ hoạt động trong một "không gian làm việc của tác nhân", nơi người dùng có thể cấp quyền truy cập cho AI vào các ứng dụng và tệp của mình. Không gian này được thiết kế để tách biệt rõ ràng giữa hoạt động của AI và người dùng nhằm ủy quyền có giới hạn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Microsoft cho biết Copilot Actions đang được triển khai dần cho người dùng Windows Insider thông qua bản cập nhật ứng dụng Copilot trên Microsoft Store. Một số ví dụ về ứng dụng của tính năng này bao gồm hỗ trợ sắp xếp ảnh, quản lý thư mục Downloads, chuyển đổi tệp và trích xuất thông tin từ PDF.

Tính năng mới của Windows gây lo ngại

Vấn đề là, sự xâm nhập của AI vào hoạt động trên PC nhanh chóng gây ra những lo ngại về vấn đề quyền riêng tư. Người dùng có thể lo ngại về việc AI truy cập vào các tệp cá nhân.

AI có thể "xử lý" tệp ngay trên máy tính ẢNH: MICROSOFT

Microsoft cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư mạnh mẽ giúp người dùng yên tâm khi khám phá tiềm năng của AI. Công ty cũng nhấn mạnh rằng Windows sẽ hỗ trợ các tác nhân tuân thủ các cam kết về quyền riêng tư và tiêu chuẩn AI có trách nhiệm.

Dù Microsoft đã thể hiện cam kết về tính minh bạch và quyền riêng tư, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Chẳng hạn, liệu thông tin từ các tệp cấp quyền có được sử dụng để đào tạo AI hay không và thông tin đó có được ẩn danh hay không. Sẽ thú vị để xem Microsoft sẽ thiết lập những hạn chế nào cho AI mới này trong tương lai.