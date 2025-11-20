Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft đang biến Windows thành hệ điều hành 'đáng sợ'

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 07:14 GMT+7

Một tài liệu hỗ trợ mới được Microsoft công bố đã làm rõ hơn về kế hoạch mà hãng muốn mang đến hệ điều hành Windows trong thời gian tới.

Cách nay vài ngày, Microsoft đã công bố rằng Windows đang tiến tới việc trở thành một "Agentic OS", tức là tích hợp các chức năng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hoạt động tự động. Trong tài liệu mới công bố, công ty cho biết những tính năng mới hiện đã được triển khai cho các thành viên Windows Insider.

Windows sắp trở thành hệ điều hành 'biết làm việc'

Theo PCGamer, một trong những tính năng nổi bật được liệt kê có tên "Copilot Actions" sẽ cho phép AI tương tác với các tệp cục bộ. Microsoft mô tả Copilot Actions như một "cộng tác viên kỹ thuật số" có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp giúp người dùng nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc.

Microsoft đang trên đường biến Windows thành hệ điều hành 'đáng sợ' - Ảnh 1.

Windows bước vào kỷ nguyên "hệ điều hành tự động"

ẢNH: MICROSOFT

Copilot Actions sẽ hoạt động trong một "không gian làm việc của tác nhân", nơi người dùng có thể cấp quyền truy cập cho AI vào các ứng dụng và tệp của mình. Không gian này được thiết kế để tách biệt rõ ràng giữa hoạt động của AI và người dùng nhằm ủy quyền có giới hạn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Microsoft cho biết Copilot Actions đang được triển khai dần cho người dùng Windows Insider thông qua bản cập nhật ứng dụng Copilot trên Microsoft Store. Một số ví dụ về ứng dụng của tính năng này bao gồm hỗ trợ sắp xếp ảnh, quản lý thư mục Downloads, chuyển đổi tệp và trích xuất thông tin từ PDF.

Tính năng mới của Windows gây lo ngại

Vấn đề là, sự xâm nhập của AI vào hoạt động trên PC nhanh chóng gây ra những lo ngại về vấn đề quyền riêng tư. Người dùng có thể lo ngại về việc AI truy cập vào các tệp cá nhân.

Microsoft đang trên đường biến Windows thành hệ điều hành 'đáng sợ' - Ảnh 2.

AI có thể "xử lý" tệp ngay trên máy tính

ẢNH: MICROSOFT

Microsoft cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư mạnh mẽ giúp người dùng yên tâm khi khám phá tiềm năng của AI. Công ty cũng nhấn mạnh rằng Windows sẽ hỗ trợ các tác nhân tuân thủ các cam kết về quyền riêng tư và tiêu chuẩn AI có trách nhiệm.

Dù Microsoft đã thể hiện cam kết về tính minh bạch và quyền riêng tư, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Chẳng hạn, liệu thông tin từ các tệp cấp quyền có được sử dụng để đào tạo AI hay không và thông tin đó có được ẩn danh hay không. Sẽ thú vị để xem Microsoft sẽ thiết lập những hạn chế nào cho AI mới này trong tương lai.

Tin liên quan

Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft 'vô hiệu'

Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft 'vô hiệu'

Bản vá tháng 11 của Microsoft đã vô hiệu phương thức kích hoạt KMS38, khiến nhiều hệ thống Windows và Office không bản quyền mất hiệu lực.

Khám phá thêm chủ đề

Windows Microsoft Copilot Actions trợ lý AI hệ điều hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận