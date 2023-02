Theo PC Gamer, nền tảng xã hội thực tế ảo AltspaceVR của Microsoft sắp bị đóng cửa. Trước đây vào năm 2017, các nhà phát triển ban đầu của nền tảng này từng thông báo rằng họ không có đủ kinh phí để duy trì các máy chủ. Nhưng sau đó dự án đã tiếp tục hoạt động khi được Microsoft bỏ tiền mua lại.

Microsoft đang đóng cửa metaverse AltspaceVR

Kế hoạch của gã khổng lồ phần mềm khi thâu tóm AltspaceVR là tương tự với Facebook, khi muốn chọn thế giới thực tế ảo làm xu hướng cho tương lai. Nhưng viễn cảnh này sẽ không xảy ra, vì Microsoft đã chính thức thông báo AltspaceVR sẽ ngừng hoạt động vào ngày 10.3.

Theo Team AltspaceVR, hiện tại đội ngũ đang nhận thấy cơ hội để mở rộng VR sang một mục tiêu lớn hơn nhiều so với trước đây với một phiên bản mở hơn, dễ tiếp cận hơn và an toàn hơn của trải nghiệm nhập vai trong metaverse. Để đạt được điều đó, nhóm đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng cung cấp nền tảng AltpaceVR vào ngày 10.3 và chuyển trọng tâm hỗ trợ sang các trải nghiệm sống động do Microsoft Mesh cung cấp.

Microsoft Mesh là một nền tảng giao tiếp thực tế sử dụng ảnh chụp 3D để cho phép mọi người làm việc cùng nhau như thể họ đang ở trong cùng một không gian.

Sự ấn tượng của Microsoft Mesh:

Nếu như AltspaceVR trước đây tập trung vào các trải nghiệm xã hội như gặp gỡ bạn bè, dạo chơi, tiệc tùng và các hoạt động trong thế giới ảo. Thì Microsoft Mesh là một ứng dụng VR hướng đến doanh nghiệp một cách rõ ràng, một ứng dụng dành cho công việc hơn là giải trí.

Nhóm phát triển cũng khuyên người dùng nếu muốn tiếp tục sử dụng những đồ vật lưu niệm ở AltspaceVR thì hãy nhanh chóng tải về theo hướng dẫn của trang FAQ tại địa chỉ learn.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/altspace-vr/download-my-data.