Miễn phí tham quan dinh Độc Lập, nhiều bảo tàng và vườn quốc gia vào ngày 24.11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 167 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10.11.2026.

Theo đó, ngày 24.11 hằng năm, các tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan tại các bảo tàng, di tích sau: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, di tích lịch sử dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Ngày 24.11 hằng năm kể từ năm nay, du khách được miễn phí tham quan dinh Độc Lập ẢNH: LÊ NAM

Chính sách miễn phí tham quan cũng áp dụng đối với các vườn quốc gia gồm: Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yokdon.

Bộ Tài chính quy định, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Theo quy định hiện hành, phí tham quan tại Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và di tích lịch sử dinh Độc Lập cùng ở mức 40.000 đồng/người/lượt; 20.000 đồng/người/lượt đối với sinh viên, học sinh, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề; 10.000 đồng/người/lượt đối với trẻ em, học sinh phổ thông.

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng được áp dụng mức phí 20.000 đồng/người/lượt.

Với dinh Độc Lập, mức phí trên không bao gồm các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách tham quan.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có mức phí tương ứng với 3 nhóm đối tượng trên là 30.000 đồng/người/lượt, 20.000 đồng /người/lượt và 10.000 đồng/người/lượt.

Tại Bảo tàng Yersin, mức thu tương ứng là 20.000 đồng/người/lượt; 10.000 đồng/người/lượt và 5.000 đồng/người/lượt.

Phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 40.000 đồng/người/lượt. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, sinh viên, học viên được giảm 50%.

Trẻ em dưới 16 tuổi được miễn phí. Người từ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, cựu chiến binh và một số nhóm đối tượng khác cũng thuộc diện được miễn phí.

Với các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yokdon, mức phí tham quan là 60.000 đồng/người/lượt; 20.000 đồng/người/lượt đối với sinh viên, học viên; 10.000 đồng/người/lượt đối với trẻ em, học sinh phổ thông.