Ngay từ sáng nay 24.11, tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan nhân ngày Văn hóa Việt Nam. Lượng khách đổ về ngày càng đông khiến khu vực bên ngoài di tích và các không gian bên trong luôn trong tình trạng kín người.
Khoảng 8 giờ 30, khu vực cổng Dinh Độc Lập, hàng dài xe máy nối đuôi nhau chờ vào bãi gửi xe. Không chỉ khu vực trước cổng, khu công viên 30.4 nằm đối diện Dinh Độc Lập cũng đông nghẹt người. Nhiều nhóm khách tập trung tại khuôn viên công viên chờ vào trong.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tìm đến Dinh Độc Lập trong ngày miễn phí vé tham quan
ẢNH: PHẠM HỮU
Bên trong Dinh Độc Lập, lượng khách còn đông hơn. Từ khu vực sảnh chính, cầu thang dẫn lên các tầng đến những hành lang trong tòa nhà, dòng người liên tục di chuyển. Nhiều thời điểm, các lối đi gần như không còn chỗ trống khi từng đoàn khách nối nhau. Các nhân viên tại đây phải phân luồng khu vực cầu thang bộ dẫn lên các tầng để đảm bảo du khách đi lại được.
Thúy Nguyên (ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho rằng được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam thật sự rất ý nghĩa. Sáng nay, khi nghe tin Dinh Độc Lập mở cửa miễn phí, Nguyên rủ bạn bè đến tham quan và vui chơi.
"Tôi nghĩ đây là dịp để tất cả người dân thành phố lẫn cả nước có dịp vào di tích lịch sử mà không phải mất tiền. Tôi hy vọng trong các ngày lễ lớn như 2.9, 30.4 và 1.5, Dinh Độc Lập hay nhiều di tích khác sẽ mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan", Thúy Nguyên chia sẻ.
Khu vực đài phun nước, khu vực trưng bày xe tăng cũng rất đông người
ẢNH: PHẠM HỮU
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