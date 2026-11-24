Ngay từ sáng nay 24.11, tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan nhân ngày Văn hóa Việt Nam. Lượng khách đổ về ngày càng đông khiến khu vực bên ngoài di tích và các không gian bên trong luôn trong tình trạng kín người.

Khoảng 8 giờ 30, khu vực cổng Dinh Độc Lập, hàng dài xe máy nối đuôi nhau chờ vào bãi gửi xe. Không chỉ khu vực trước cổng, khu công viên 30.4 nằm đối diện Dinh Độc Lập cũng đông nghẹt người. Nhiều nhóm khách tập trung tại khuôn viên công viên chờ vào trong.

Sáng nay, Dinh Độc Lập đón lượng khách "khổng lồ" khi lần đầu miễn phí vé tham quan nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay phía trước cổng, hàng dài người đi xe máy, xếp hàng chờ đến lượt vào bãi gửi xe trong khuôn viên Dinh Độc Lập ẢNH: PHẠM HỮU

Vỉa hè trước Dinh Độc Lập sáng nay không còn một chỗ trống ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tìm đến Dinh Độc Lập trong ngày miễn phí vé tham quan ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong Dinh Độc Lập, lượng khách còn đông hơn. Từ khu vực sảnh chính, cầu thang dẫn lên các tầng đến những hành lang trong tòa nhà, dòng người liên tục di chuyển. Nhiều thời điểm, các lối đi gần như không còn chỗ trống khi từng đoàn khách nối nhau. Các nhân viên tại đây phải phân luồng khu vực cầu thang bộ dẫn lên các tầng để đảm bảo du khách đi lại được.

Thúy Nguyên (ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho rằng được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam thật sự rất ý nghĩa. Sáng nay, khi nghe tin Dinh Độc Lập mở cửa miễn phí, Nguyên rủ bạn bè đến tham quan và vui chơi.

"Tôi nghĩ đây là dịp để tất cả người dân thành phố lẫn cả nước có dịp vào di tích lịch sử mà không phải mất tiền. Tôi hy vọng trong các ngày lễ lớn như 2.9, 30.4 và 1.5, Dinh Độc Lập hay nhiều di tích khác sẽ mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan", Thúy Nguyên chia sẻ.

Khu vực sảnh chính tầng trệt của tòa nhà đông nghẹt người ẢNH: PHẠM HỮU

Không những tầng trệt mà hầu hết các tầng của Dinh Độc Lập đều chật kín người ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực thang bộ, lối dẫn lên các tầng đều chật kín người. người dân phải xếp hàng chờ rất lâu mới di chuyển lên cầu thang bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Gia đình, trẻ nhỏ thích thú tham quan Dinh Độc Lập khi lần đầu tiên cả nước nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực đài phun nước, khu vực trưng bày xe tăng cũng rất đông người ẢNH: PHẠM HỮU

Thúy Nguyên (trái) diện áo dài, khăn rằn và mang cờ Tổ quốc tham quan Dinh Độc Lập vào sáng ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: PHẠM HỮU