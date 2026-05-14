Minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận; báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ nhất khóa XI. Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hiệp thương cử 70 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 12 nhân sự được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch - tổng thư ký, các phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 8 nhân sự được hiệp thương cử phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa X Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội. Đại hội cũng thông qua Điều lệ MTTQ VN sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết của đại hội.

C HUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đây là đại hội đầu tiên khi MTTQ thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới, là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ VN, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ VN và các tổ chức CT-XH trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ VN thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn đại biểu ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (giai đoạn 2024 - 2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cho biết, đại hội rất vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN: "Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ diễn đàn của đại hội, MTTQ VN kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH".

S Ẽ KHÔNG ĐỂ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN RƠI VÀO IM LẶNG

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hà Thị Nga cho biết mặc dù không có đoàn viên, hội viên một cách trực tiếp, nhưng MTTQ VN có các tổ chức thành viên là các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Như vậy, vai trò của MTTQ VN là điều phối, hiệp thương thống nhất hành động trong các hoạt động. Đến thời điểm này, vai trò điều phối của MTTQ VN đã từng bước được khẳng định.

Theo bà Nga, nhân sự Đoàn Chủ tịch đã có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước, nhưng sự điều phối trong điều hành hoạt động của đại hội diễn ra khá nhịp nhàng và suôn sẻ. Đồng thời, nhiệm kỳ lần này MTTQ VN đã có những sự điều chỉnh phù hợp trong nội dung chương trình của đại hội, góp phần làm nên thành công của đại hội. Điều này cũng thể hiện được vai trò điều phối của MTTQ VN.

Bà Nga cho biết MTTQ VN đã hoàn thành việc tổng hợp các nội dung để bổ sung, sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10.6.2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Trong đó sẽ có những nội dung được sửa đổi, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm quy định rõ hơn về nhiệm vụ, chức năng và bộ máy của các tổ chức CT-XH khi các tổ chức CT-XH về trực thuộc MTTQ VN, đảm bảo tính độc lập theo quy định từ điều lệ của các tổ chức. Bà Nga nhấn mạnh: "Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304, cũng như tiếp tục sửa đổi quy chế hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị hoạt động mạch lạc hơn, hiệu quả hơn, từ đó sẽ làm rõ được vai trò điều phối, chủ trì của MTTQ VN".

Cạnh đó, bà Hà Thị Nga cũng trả lời về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Theo bà Nga, MTTQ VN được hiến định chức năng, nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội. Nếu phát huy một cách mạnh mẽ, tốt nhất sự tham gia của người dân, đây chính là những người tham gia hỗ trợ để hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ VN hiệu quả nhất. MTTQ VN sẽ thông qua các kênh như "Mặt trận số 24/7" để tiếp nhận ý kiến của người dân. "Giám sát của Mặt trận là giám sát của toàn dân. Những ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng, đảm bảo thực chất, không để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng", bà Hà Thị Nga cho hay.

Theo bà Hà Thị Nga, hiện nay các quy định của Đảng đã chỉ rõ sau những kiến nghị của MTTQ VN sau giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan, tổ chức Đảng liên quan phải có trách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện những nội dung kiến nghị của Mặt trận. Chỉ khi những đề xuất, kiến nghị của người dân được thực hiện, có câu trả lời một cách xác đáng nhất mới đem lại sự hài lòng của người dân.

Với câu hỏi về giải pháp triển khai "Tháng nghe dân nói", bà Hà Thị Nga cho rằng "Tháng nghe dân nói" không phải là hoạt động đối thoại thông thường mà định kỳ sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Tháng nghe dân nói" là đối thoại rộng rãi ở các tầng lớp khác nhau, các thành phần khác nhau. Trong thời gian tới, MTTQ VN sẽ triển khai rất cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những nội dung mà hiện nay cử tri và người dân đang quan tâm.

Đ ẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, CẮT GIẢM CÁC HOẠT ĐỘNG HÌNH THỨC

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc liên quan đến bối cảnh sáp nhập xã, phường khiến địa bàn rộng hơn, tinh giản cán bộ cơ sở, dẫn đến việc khó tập hợp ý kiến nhân dân, vậy giải pháp của Mặt trận trong thời gian tới như thế nào để tập hợp đầy đủ ý kiến nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Cao Xuân Thạo cho rằng đây là một vấn đề thực tế. Không chỉ khó ở khâu tập hợp ý kiến, mà ở nhiều địa phương, nhất là vùng núi sau khi sáp nhập phải đi 40 - 50 km mới đến nơi, việc tiếp cận nhân dân rất khó khăn, đặc biệt là trong những thời điểm bão lũ.

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Thạo, xác định việc hình thành lực lượng nòng cốt để nắm bắt tình hình nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản ánh kiến nghị là kênh, là phương thức hoạt động cơ bản của MTTQ trong giai đoạn hiện nay. Chỉ khi nắm được tình hình và lắng nghe được ý kiến người dân, Mặt trận mới có thể đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cạnh đó, duy trì phương thức tiếp xúc trực tiếp. Kênh quan trọng nhất vẫn phải qua con người, đó là hệ thống của Ủy ban MTTQ và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Chỉ có lực lượng này mới đến được từng nhà, tiếp xúc và lắng nghe từng người. Vấn đề là phải tiếp tục phát triển cơ chế để việc phản ánh thông tin được duy trì đều đặn, kịp thời và chính xác; đặc biệt là đẩy mạnh nền tảng "Mặt trận số" và "Thôn số".

"Chúng tôi đang phát triển kênh "Mặt trận số". Hiện nay, nền tảng này đã kết nối đến tất cả tổ chức thành viên, lan tỏa tới 34 tỉnh/thành phố, 3.321 xã và đã có khoảng 50.000 tài khoản truy cập thường xuyên. Đặc biệt, theo sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thường trực, chúng tôi sẽ triển khai mô hình "Thôn số" gắn kết các hoạt động cộng đồng. Đây sẽ là kênh để MTTQ và Ban công tác Mặt trận tương tác trực tiếp, lắng nghe người dân qua các ứng dụng", ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi làm sao để việc triển khai một số phong trào, cuộc vận động đạt hiệu quả hơn, ông Cao Xuân Thạo cho biết thời gian tới, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên sẽ đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng cụ thể. Kết quả của phong trào thi đua phải hướng tới giải quyết những vấn đề bức thiết nhất hiện nay trong cuộc sống của người dân.

"Phải làm sao để người dân cảm nhận được rằng khi có phong trào thi đua, sẽ có kết quả thực chất, tránh tình trạng "có phong trào hay không có phong trào vẫn thế". Hướng tới kết quả thực, hành động thực, hướng tới những vấn đề liên quan đến nhân dân, ví dụ như vấn đề môi trường, trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, và đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống nhân dân hiện nay. Đây đều là những vấn đề sát sườn liên quan đến người dân", ông Thạo nhấn mạnh.

Ông Cao Xuân Thạo cho biết sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo để toàn hệ thống MTTQ VN rà soát, đánh giá lại tổng thể các phong trào thi đua, cuộc vận động hiện nay theo hướng phong trào nào thiết thực, còn sức sống thì tiếp tục duy trì và tìm giải pháp mới. Phong trào nào thực sự chỉ còn tính hình thức, hoạt động không còn hiệu quả thì chủ động kết thúc, dừng lại để các phong trào khác "nảy nở, sinh sôi" thêm.

Đồng thời, động viên Mặt trận và các tổ chức thành viên mở ra các phong trào thi đua mới, cuộc vận động mới hướng vào những vấn đề cấp thiết hiện nay, như "Bình dân học vụ số", vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân, kêu gọi cuộc vận động "nói không với thực phẩm bẩn" hoặc "toàn dân nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng". "Đi vào những nhánh như thế là rất mới. Những phong trào này không cần quá dài, chỉ tập trung trong 1 đến 2 năm, khi hoàn thành nhiệm vụ thì kết thúc, không đặt ra phong trào "có điểm đầu không biết điểm kết thúc ở đâu", ông Cao Xuân Thạo bày tỏ.

Về phương thức triển khai, ông Cao Xuân Thạo nêu rõ, lâu nay có tình trạng "phát động xong rồi về nghỉ ngơi", sau đó mới nghiên cứu giải pháp triển khai, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng. Nhiều khi vài tháng, thậm chí nửa năm sau lễ phát động thì phong trào mới chuyển động.

"Chúng tôi sẽ đổi mới theo hướng ngay sau khi phát động phải đồng thời có các giải pháp triển khai, đưa ra tiêu chí cụ thể và đo đếm được theo tư duy mới: "phát" thì phải "động". Cùng đó, mỗi phong trào sẽ gắn với tiêu chí thi đua và kiểm tra. Ví dụ phong trào bảo vệ môi trường sẽ đưa ra các mô hình, tiêu chí cụ thể để chấm điểm cụ thể để thiết thực hơn", ông nói và cho biết sẽ giảm tối đa các hoạt động mang tính hình thức như hội họp, giao ban, kiểm tra không cần thiết để tập trung hướng về cơ sở, xây dựng các mô hình thiết thực tại cơ sở.

"Tăng cường chuyển đổi số là một hướng đi mạnh mẽ được đề ra trong Chương trình hành động thứ tư của Văn kiện, trong đó tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào Bình dân học vụ số. Tất cả các nội dung này sẽ phục vụ cho công tác phong trào, trong đó có nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho công tác triển khai các phong trào", ông Cao Xuân Thạo cho hay.