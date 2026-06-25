Minh tinh Jane Seymour từng đoạt Emmy và Quả cầu vàng đến Việt Nam

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 29.6 đến 5.7, tiếp tục thu hút sự chú ý khi chào đón nữ diễn viên Jane Seymour - một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Mỹ.

Jane Seymour là ai?

Jane Seymour sinh năm 1951 tại Anh, được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai Bond Girl Solitaire trong bộ phim James Bond: Live and Let Die (1973), đóng cùng Roger Moore. Thành công của tác phẩm mở ra cho nữ diễn viên nhiều cơ hội tại Hollywood, nơi bà từng bước xây dựng sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Tên tuổi Jane Seymour gắn liền với nhiều bộ phim và series truyền hình nổi tiếng như War and Remembrance, The Scarlet Pimpernel, The Wedding Crashers, The Kominsky Method. Đặc biệt, vai bác sĩ Michaela Quinn trong series Dr. Quinn, Medicine Woman giúp bà giành giải Quả cầu vàng, đồng thời trở thành một trong những ngôi sao truyền hình được yêu thích trong thập niên 1990.

Ở tuổi ngoài 70, Jane Seymour vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật Ảnh: BTC cung cấp

Bên cạnh giải Quả cầu vàng, Jane Seymour còn từng đoạt giải Emmy và nhiều lần được vinh danh bởi những đóng góp cho ngành giải trí. Năm 2000, bà được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE).

Trong số những tác phẩm làm nên tên tuổi Jane Seymour, Somewhere in Time (1980) được xem là bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa nhà viết kịch Richard Collier và nữ diễn viên sân khấu Elise McKenna, nhân vật do Seymour đảm nhận. Tại DANAFF IV, bộ phim sẽ được giới thiệu trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, mang đến cơ hội để khán giả thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng và giao lưu cùng nữ diễn viên chính.

Ở tuổi ngoài 70, Jane Seymour vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Hiện bà đảm nhận vai chính trong loạt phim trinh thám Harry Wild, đồng thời tham gia sản xuất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình thông qua công ty riêng.

Ngoài các hoạt động giao lưu với công chúng, Jane Seymour sẽ trực tiếp dẫn dắt chương trình Acting Masterclass thuộc khuôn khổ DANAFF Talents 2026.

Sự góp mặt của Jane Seymour được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF IV, đồng thời cho thấy nỗ lực mở rộng kết nối quốc tế của liên hoan phim trong những năm gần đây. Qua đó, các nhà làm phim trẻ Việt Nam và khu vực có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của điện ảnh thế giới.